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Hizbullah: "Savaşmak için Suriye'ye gitmeye hazırız"

Lübnan'daki Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, savaşmak için kendisi ve örgütün tamamının Suriye'ye gitmeye hazır olduğunu söyledi.

Hizbullah: "Savaşmak için Suriye'ye gitmeye hazırız"

Lübnan'daki Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, savaşmak için kendisi ve örgütün tamamının Suriye'ye gitmeye hazır olduğunu söyledi.

17 Ağustos 2013 Cumartesi 08:37
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Hizbullah:
BEYRUT

Lübnan'daki Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, savaşmak için kendisi ve örgütün tamamının Suriye'ye gitmeye hazır olduğunu söyledi.

Nasrallah, Hizbullah örgütünün, 2006'da İsrail'le girdiği ve “Temmuz Savaşı” adını verdiği çatışmanın 7'nci yılı dönümü dolayısıyla bir televizyonda yaptığı konuşmada, Hizbullah'ın "daha önce hiç olmadığı kadar" güçlü ve "Savaşçı" sayısının yeterli olduğunu iddia etti.

Örgütün Suriye rejiminin yanında yer almasına değinen Nasrallah,  "Suriye'de 5 bin askerimiz varsa bu sayı 10 bin olacak. Suriye ve Lübnan halkı, Filistin ve Kudüs için teröristlere karşı savaşmak üzere gerekirse ben ve örgütün tamamı Suriye'ye gitmeye hazırız" ifadesini kullandı. 

Beyrut'un güney banliyölerinden Ruveys bölgesinde meydana gelen patlamayı "terörist katliam" olarak nitelendiren Nasrallah, Lübnan'daki saldırıların devam etmesi durumunda ülkenin uçuruma sürükleneceğini, dolayısıyla herkesin büyük bir sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Lübnan'da Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney banliyölerinden Ruveys bölgesinde, dün meydana gelen patlamada 24 kişinin öldüğü, en az 300 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

AA

Son Güncelleme: 17.08.2013 08:38
Anahtar Kelimeler:
Hizbullah
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