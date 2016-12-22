Koalisyon hükümetinin hazırladığı tasarı, oy çokluğuyla kabul edilerek yasalaştı. Yasaya göre, Yukarı Avusturya eyaletine bağlı Braunau am Inn kasabasında bulunan

Hitler

'in doğduğu ev, mevcut sahibinden satın alınacak.

Yasa, Senatoda onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka, hükümetin evin yıkılmasını da içeren mimari yeniden yapılanmayı desteklediğini söyledi.

Hükümet, evin Neo-Nazilerin merkezi haline gelmesini önlemek ve evi satmak istemeyen ev sahibinden almak için kamulaştırma kararı almıştı.

Ev sahibi Gerlinde Pommer, 2011'den beri tadilatına ve satışına izin vermediği ev için devletten aylık 4 bin 500 avro kira alırken aşırı sağcılar da Hitler'in doğum günü 20 Nisan'da evi ziyaret ederek Nazi yanlısı sloganlar atıyordu.

Adolf Hitler, 20 Nisan 1889'da Yukarı Avusturya eyaletinin Braunau am Inn kasabasındaki evde doğmuş ve 3 yaşına kadar burada yaşamıştı.

AA