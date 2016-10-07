Hırvatistan'da koalisyon hükümetinde anlaşma sağlandı

Hırvatistan'da 11 Eylül'deki genel seçimin ardından sürdürülen hükümet kurma çalışmaları kapsamında, seçimin galibi muhafazakar Hırvat Demokratik Birliği (HDZ) öncülüğündeki "HDZ ve ortakları" ittifakı, MOST ittifakı ile koalisyonhükümeti için anlaşma sağladığını açıkladı.

Hırvatistan Meclisinde bir araya gelen HDZ ve MOST temsilcileri, üç haftadır devam eden koalisyon hükümeti kurma görüşmelerinin olumlu sonuçlandığını bildirdi.

HDZ Genel Başkanı Andrej Plenkovic, basına yaptığı açıklamada, kurulacak yeni hükümette özellikle MOST ittifakının olmasını istediklerini belirterek, "Hırvatistan Meclisinin dönüşümlü yönetilmesi kararı aldık. Bu bağlamda meclis ilk iki yıl MOST, sonraki iyi yıl da HDZ tarafından temsil edilecek." dedi.