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Hiroşima'da nükleer silahsız dünya çağrısı yapıldı

Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen "Hiroşima felaketinin 71. yılı anma töreni"nde konuşma yapan Başbakan Abe ve Hiroşima Belediye Başkanı Matsui, nükleer silahsız bir dünya çağrısında bulundu.

Hiroşima'da nükleer silahsız dünya çağrısı yapıldı

Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen "Hiroşima felaketinin 71. yılı anma töreni"nde konuşma yapan Başbakan Abe ve Hiroşima Belediye Başkanı Matsui, nükleer silahsız bir dünya çağrısında bulundu.

06 Ağustos 2016 Cumartesi 11:39
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Hiroşima'da nükleer silahsız dünya çağrısı yapıldı
TOKYO

 Japonya'nın Hiroşima kentinde Atom bombasının bırakıldığı bölgenin yakınındaki Barış Parkı'nda düzenlenen törende konuşah Hiroşima Belediye Başkanı Kazumi Matsui, dünya liderlerinin Hiroşima'yı ziyaret ederek, nükleer silahın yarattığı enkazı görmeleri gerektiğini belirtti.

Matsui, nükleer silah sahibi ülkelere, ABD Başkanı Barack Obama'nın mayıs ayında Hiroşima ziyaretinde sarf ettiği sözleri anımsatarak, "Korkularımızdan kurtulma cesaretini göstermeli ve korkulardan arındırılmış bir dünya kurmak için çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Japonya'nın savaş karşıtı anayasasını gözden geçirme çabaları konusunda Başbakan Abe'yi de uyaran Matsui, başbakanın nükleersiz bir dünya çabalarına liderlik ederek, ülkenin barışçıl anayasasını taçlandırması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Şinzo Abe de konuşmasında, atom bombası atılan tek ülke Japonya’nın nükleer silahların yok edilmesinde sorumluluk sahibi olduğuna işaret ederek, Matsui'nin, dünya liderlerine Hiroşima'yı ziyaret çağrısını yineledi.

Törende, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un gönderdiği mesaj da BM temsilcisi tarafından okundu.

Ban, mesajında dünyanın ''Hibakuşa'' (bombadan etkilenenler) ruhuna her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğunu belirterek, yeni bir Hiroşima'nın tekrarlanmaması için tüm dünyayı sorumluluk almaya davet etti.

ABD, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya tarihin ilk atom bombasını bırakmış, kentin yüzde 90'ı yıkılmış, ilk anda 80 bin kişi yaşamını yitirmişti. Üç gün sonra da Nagazaki'ye atom bombası atılmış, burada da en az 40 bin kişinin ilk anda öldüğü belirtilmişti. Atom bombasının sonraki etkileriyle büyük çoğunluğu sivil olmak üzere 200 bin kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. İzleyen aylar ve senelerde radyasyona bağlı hastalıklardan bölgede ölümler devam etmişti.

AA

Son Güncelleme: 06.08.2016 14:04
Anahtar Kelimeler:
Hiroşima - Önce Vatan Gazetesi
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