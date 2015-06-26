Hindistan'da muson yağmurları can aldı: 81 ölü

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Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletini etkisi altına alan muson yağmurlarında ilk belirlemelere göre 81 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Afet Müdahale Gücünden Ridhi Butt, Gujarat'ın yağışlardan en kötü etkilenen Amreli, Rajkot ve Bhavnagar yörelerinde yaklaşık 9 bin kişinin yüksek bölgelere tahliye edildiğini, muson yağmurlarının en az 81 kişinin ölümüne neden olduğunu açıkladı.

Ölen kişilerin büyük bölümünün sel sularına kapıldığı ya da toprak kayması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kuzeydeki Uttrakhand eyaletinde de Kedarnath ve Badrinath kutsal mekanlarına giden binden fazla Hindunun yağış nedeniyle dağ yolunda mahsur kaldığı ifade edildi.

Hindistan'da geçen ay sonunda da aşırı sıcaklar nedeniyle 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.