Hindistan'da dev örümcek istilası

Ülkenin doğusundaki Assam eyaletinde bulunan Sadiya kasabasının sakinleri, dev örümceklerin paniğe neden olduğunu belirtti.
Hindistan gazeteleri, örümceklerin ısırdığı 2 kişinin öldüğünü 10 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Yerel uzmanların, türünü belirleyemediği örümceğin yer örümceğine benzediği bildirildi.
Normal örümceklerden daha güçlü kıskaçlara sahip bu örümceklerden bazıları incelenmek üzere Assam dışına gönderildi. Hindistan'ın bir kasabasını dev örümcekler bastı.
Hindistan gazeteleri, örümceklerin ısırdığı 2 kişinin öldüğünü 10 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Yerel uzmanların, türünü belirleyemediği örümceğin yer örümceğine benzediği bildirildi.
Normal örümceklerden daha güçlü kıskaçlara sahip bu örümceklerden bazıları incelenmek üzere Assam dışına gönderildi. Hindistan'ın bir kasabasını dev örümcekler bastı.
AA
Son Güncelleme: 05.06.2012 00:31