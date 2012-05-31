Hindistan'da büyüme yavaşladı

Hindistan ekonomisi, mali yılının son çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,3 büyüdü ve 2008 yılından bu yana en düşük büyüme oranını elde etti.

Hindistan'ın gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYH) ocak-mart dönemini kapsayan 2011-2012 yılının son çeyreğinde geçen mali yılın aynı dönemine göre yalnızca yüzde 5,3 büyüme kaydetti.

Ülke ekonomisi, 2011-2012 mali yılın tamamında ise yüzde 6,5 büyüdü. Hükümet söz konusu dönemde ekonominin yüzde 6,9 büyüyeceğini tahmin ediyordu.

Hindistan'ın GSYH'si 2010-2011 mali yılında da yüzde 8,4 büyümüştü.

