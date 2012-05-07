Hindistan'a İran uyarısı

KOLKATA - Hindistan'ı ziyaret eden Clinton, Kolkata kenti belediye binasında gazetecilere yaptığı açıklamada Hindistan'ın petrol ithal etmek için farklı kaynaklara yönelebileceğini söyledi.



Hindistan'ın İran'dan aldığı petrol miktarını azaltmak için bazı adımlar attığına işaret eden Clinton, Yeni Delhi hükümetinden daha fazlasını beklediklerini ifade etti.

ABD, petrol ihtiyacının yüzde 9'unu İran'dan karşılayan Hindistan'a Haziran sonuna kadar süre tanımış ve İran'dan petrol ithalatını azaltmadığı takdirde yaptırım uygulayacağını belirtmişti.

Gazetecilerin siyasi geleceğiyle ilgili sorularını da yanıtlayan Clinton, seçimlerde tekrar aday olmayı planlamadığını ve ölmeden önce başkanlık koltuğunda bir kadının oturduğunu görmek istediğini söyledi.

Clinton, ABD'de siyasi süreç son derece güç ve büyük oranda mali kaynak bulmaya bağlı olduğu için adayların işinin zor olduğunu belirtti.

Artık siyasetle uğraşmak istemediğini ifade eden Clinton, tek isteğinin biraz dinlenmek olduğunu kaydetti.