'Hindistan-Türkiye ilişkileri dostluk temelinde yükseliyor'

ANKARA

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden, ülkenin bağımsızlığının 72. yılı dolayısıyla yayımlanan açıklamada, dünyada en hızlı büyüyen, en çok yatırım çeken ülkelerden birinin Hindistan olduğu belirtilerek, ülkedeki gençlerin parlak bir gelecek inşası için duyduğu heyecan ve öz güvene işaret edildi.

Hindistan'ın Türkiye ile ilişkilerine de değinilerek, "İki ülke ilişkileri, uzun süredir devam eden dostluk bağlarının temellinde yükseliyor." ifadesi kullanıldı.

İki ülkeden şirketlerin karşılıklı yatırımlarıyla güçlenen ekonomik ilişkilerin, üretim, inşaat ve servis başta olmak üzere çok sayıda sektörde kendini çeşitlendirdiği belirtilen açıklamada, liderler arasındaki üst düzey görüşmelerin sıklığına vurgu yapıldı.

Hindistan Başbakanı Nerandra Modi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki özel dostluğun ilişkilerdeki rolüne işaret edilen açıklamada, Hindistan'ın, G20 gibi uluslararası organizasyonlar dahil çok sayıda platformda Türkiye ile iş birliğini güçlendirmek istediği kaydedildi.

Açıklamada, "Türkiye-Hindistan arasındaki diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 70. yıl dönümünü kutlarken, biz halklarımıza daha iyi bir gelecek ve ikili ortaklıkta tam potansiyelimizi gerçekleştirme arayışında omuz omuza veriyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.