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'Hindistan'ın FETÖ'yü ülkeden tamamen çıkaracağına inanıyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'ın, alacağı önlemlerle FETÖ'yü tamamen ülkeden çıkaracağına inandığını söyledi.

'Hindistan'ın FETÖ'yü ülkeden tamamen çıkaracağına inanıyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'ın, alacağı önlemlerle FETÖ'yü tamamen ülkeden çıkaracağına inandığını söyledi.

01 Mayıs 2017 Pazartesi 14:31
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'Hindistan'ın FETÖ'yü ülkeden tamamen çıkaracağına inanıyorum'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanHindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin terörle mücadelesinde Hindistan ile tam bir dayanışma içerisinde olduğunu söyleyen Erdoğan, "Teröristler muhakkak döktükleri kanda boğulacaktır. Terör örgütlerinin irademize pranga vurmasına fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, görüşmede, FETÖ hakkında ayrıntılı bilgi verdiğini belirterek, "Bu karanlık yapı, dünyanın en tehlikeli, en gözü dönmüş örgütlerindendir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hindistan'ın, alacağı önlemlerle FETÖ'yü tamamen ülkeden çıkaracağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanHindistanNarendra ModiFETÖ
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