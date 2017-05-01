'Hindistan'ın FETÖ'yü ülkeden tamamen çıkaracağına inanıyorum'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin terörle mücadelesinde Hindistan ile tam bir dayanışma içerisinde olduğunu söyleyen Erdoğan, "Teröristler muhakkak döktükleri kanda boğulacaktır. Terör örgütlerinin irademize pranga vurmasına fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, görüşmede, FETÖ hakkında ayrıntılı bilgi verdiğini belirterek, "Bu karanlık yapı, dünyanın en tehlikeli, en gözü dönmüş örgütlerindendir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hindistan'ın, alacağı önlemlerle FETÖ'yü tamamen ülkeden çıkaracağına inanıyorum." şeklinde konuştu.