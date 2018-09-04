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Hindistan'daki şiddetli yağışlarda 12 kişi daha hayatını kaybetti

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde etkili olan yağışa bağlı kazalar ve yıldırım düşmesi sonucu dün geceden bu yana 12 kişi daha öldü.

Hindistan'daki şiddetli yağışlarda 12 kişi daha hayatını kaybetti

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde etkili olan yağışa bağlı kazalar ve yıldırım düşmesi sonucu dün geceden bu yana 12 kişi daha öldü.

04 Eylül 2018 Salı 15:38
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Hindistan'daki şiddetli yağışlarda 12 kişi daha hayatını kaybetti

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlara bağlı kazalar ve yıldırım düşmesi sonucu dün geceden bu yana 12 kişinin daha öldüğü, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, yardım yetkilisi Sanjay Kumar, basına yaptığı açıklamada, eyalette dün gece saatlerinden bu yana yıldırım düşmesi dahil şiddetli yağışlara bağlı kazalarda 12 kişinin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını belirtti.

Gonda ve Kushinagar bölgesinde üçer, Mirzapur'da iki ve Bahraich, Sitapur, Meerut ve Etah bölgelerinde de birer kişinin yaşamını yitirdiğini ifaden eden Kumar, yaklaşık 216 ev ve barınağın hasar gördüğünü, üç büyükbaş hayvanın telef olduğunu söyledi.

Yetkililer, şiddetli yağışlara bağlı kazalar ve yıldırım düşmesi sonucu dün 10, pazar günü 20 kişinin öldüğünü, toplam 21 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Yağışlar nedeniyle 577 ev ve baraka hasar görmüş, 22 hayvan telef olmuştu.

Hindistan'ın yedi eyaletinde bu yıl muson mevsimindeki şiddetli yağış ve sellerde binden fazla kişi hayatını kaybetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
HindistanYıldırım DüşmesiHindistandaki şiddetli Yağışlar
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