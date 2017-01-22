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Hindistan'da tren kazası: 36 ölü

Kazada 36 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da tren kazası: 36 ölü

Kazada 36 kişi hayatını kaybetti.

22 Ocak 2017 Pazar 11:20
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Hindistan'da tren kazası: 36 ölü

Hindistan'ın güneydoğusundaki Andhra Pradeş eyaletinde bir yolcu treninin raydan çıkmasıyla meydana gelen kazada 36 kişi hayatını kaybetti.

Doğu Sahili Demiryolu Sözcüsü J.P. Mishra, lokomotif ve yedi vagonun raydan çıktığı kazada şu ana kadar 36 kişinin öldüğünü, bunlardan 19'unun kimliğinin tespit edildiğini belirtti.

Ölü sayısının artabileceğini söyleyen Mishra, 100'e yakın kişinin yaralandığını kaydetti.

Vagonların neden raydan çıktığı araştırılıyor.

Hindistan Başbakanı Narenda Modi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kazada yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Ulusal Demiryolu Bakanı Suresh Purabhu da kazada hayatını kaybeden ve yaralananların ailelerine yardım yapılacağını açıkladı.

AA

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