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Hindistan'da sokaklar Ivanka Trump için dilencilerden 'temizlendi'

Hindistan'ın Haydarabad şehrindeki girişimcilik zirvesinde katılmak için Hindistan'a gelen Ivanka Trump için sokaklardaki dilenciler ve evsizler bakımevlerine yerleştirildi, trafik yoğunluğunun engellenmesi için okullar kapatıldı.

Hindistan'da sokaklar Ivanka Trump için dilencilerden 'temizlendi'

Hindistan'ın Haydarabad şehrindeki girişimcilik zirvesinde katılmak için Hindistan'a gelen Ivanka Trump için sokaklardaki dilenciler ve evsizler bakımevlerine yerleştirildi, trafik yoğunluğunun engellenmesi için okullar kapatıldı.

28 Kasım 2017 Salı 11:58
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Hindistan'da sokaklar Ivanka Trump için dilencilerden 'temizlendi'

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump, bugün başlayacak ve 3 gün sürecek küresel girişimcilik zirvesine katılmak için Hindistan'ın Haydarabad şehrine geldi.

Ivanka Trump'ın Haydarabad ziyaretinin hazırlıkları haftalar öncesinden başladı. Polis, ziyaretten günler önce yüzlerce dilenci ve evsizi toplayarak bakımevlerine yerleştirdi. Trump'ın ziyareti öncesi sokakları dilencilerden "temizlemek" isteyen polis, dilencileri ihbar edenlere 7,5 dolar para ödülü verileceğini duyurdu.

Şehir merkezindeki üst geçit ve bazı binalar boyandı. Geçiş güzergahındaki yollara Ivanka Trump'ın resim ve sözlerinin yer aldığı reklam panoları asıldı.

Zirve nedeniyle güvenliğin artırıldığı şehirde 2 gün boyunca 10 bin polis ve asker görev alacak. Şehirde trafik yoğunluğunun yaşanmaması için eğitime ara verildi.

Küresel girişimcilik zirvesinin açılışını Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Trump birlikte gerçekleştirecek. Başbakan Modi, bu akşam Trump onuruna Falaknuma Sarayı'nda akşam yemeği verecek. Basın toplantısı düzenlenmesi beklenmeyen Trump, çarşamba günü sona erecek ziyareti sırasında iki ayrı panele daha katılacak.

Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan zirveye, İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair'in eşi Cherie Blair'in de aralarında bulunduğu bin 200 davetli katılıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald TrumpIvanka TrumpHindistanHaydarabad
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