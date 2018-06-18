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Hindistan'da sel felaketi: 21 ölü

Muson yağmurlarının neden olduğu selde ölenlerin sayısı 21'e yükseldi

Hindistan'da sel felaketi: 21 ölü

Muson yağmurlarının neden olduğu selde ölenlerin sayısı 21'e yükseldi

18 Haziran 2018 Pazartesi 09:41
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Hindistan'da sel felaketi: 21 ölü

ANKARA (AA) - Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde muson yağmurlarının yol açtığı selde ölenlerin sayısı 21'e yükseldi. 

Hindistan televizyon kanalı NewsX'in haberine göre, eyalette 5 gündür aralıksız devam eden muson yağmurları birçok bölgede su taşkınlarına yol açtı.

Şimdiye kadar 21 kişinin cesedi bulundu. 

Bölgedeki 3 bin 292 hektarlık alanda 716 köyün sular altında kaldığı, binlerce kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi. 

Meteoroloji, yağışların etkili olmaya devam edeceği uyarısında bulundu. 

AA

Son Güncelleme: 18.06.2018 10:33
Anahtar Kelimeler:
SelHindistan
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