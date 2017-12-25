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Hindistan'da inek kaçakçısına linç girişimi

Rajasthan eyaletinde öfkeli kalabalık, inek kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir kişiyi linç etmeye çalıştı.

Hindistan'da inek kaçakçısına linç girişimi

Rajasthan eyaletinde öfkeli kalabalık, inek kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir kişiyi linç etmeye çalıştı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 10:46
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Hindistan'da inek kaçakçısına linç girişimi
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Hindistan'da inek kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir kişi, öfkeli kalabalık tarafından linç edilmeye çalışıldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin Pakistan sınırında bulunan Rajasthan eyaletinde polis, içinde 8 ineğin bulunduğu bir kamyonla seyahat eden 4 kişiyi kontrol noktasında durdurmak istedi.

Polis barikatını aşarak kaçmaya çalışan kaçakçılar, yolda köylüler tarafından durduruldu. Araçtaki üç kişi kaçmayı başardı. Köylülerin elinden kaçamayan ve ismi Zakir Han olarak açıklanan kişi, öfkeli kalabalık tarafından darp edildi ve linç edilmeye çalışıldı.

Polisin araya girmesiyle öfkeli kalabalığın elinden kurtarılan Han gözaltına alındı.

Olayın duyulmasının ardından bölgeye giden Hindistan Halk Partisi Milletvekili Gyan Dev Ahuja, halka hitaben yaptığı konuşmasında "İnekler bizim annemiz. Eğer inek kaçakçılığı yaparsanız inekleri keserseniz öldürülürsünüz." ifadelerini kullandı.

Nisan ayında Yeni Delhi, Jaipur yolunda inek taşıdığı için bir kişi kalabalık tarafından linç edilerek öldürülmüştü.

AA

Anahtar Kelimeler:
HindistanHindistanda Inek KaçakçılığıInek KaçakçısıHindistan Halk PartisiGyan Dev Ahuja
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