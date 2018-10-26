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Hindistan'da hava kirliliği alarm veriyor

Hindistan'da 1 Kasım'dan itibaren hava kirliliğinin mevsimin en yüksek düzeyine çıkmasının beklendiği bildirildi.

Hindistan'da hava kirliliği alarm veriyor

Hindistan'da 1 Kasım'dan itibaren hava kirliliğinin mevsimin en yüksek düzeyine çıkmasının beklendiği bildirildi.

26 Ekim 2018 Cuma 14:16
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Hindistan'da hava kirliliği alarm veriyor

Bağımsız Çevre Kirliliği Otoritesi, başkent Yeni Delhi çevresinde 1 Kasım'dan itibaren hava kirliliğinin sonbaharın en yüksek düzeyine ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

Kuzeydeki Hayrana ve Pencap eyaletlerinde tarlalardaki kuru otların yakılması nedeniyle oluşan is ve dumanın rüzgarla taşınmasıyla halihazırda çok yoğun olan kirlilik seviyesini daha da artıracağı belirtildi.

Haken başkent Yeni Delhi ve çevresinde havadaki 2,5 mikrondan küçük parçacık düzeyinin belirleyen PM2.5 oranı 187 olarak ölçülüyor. Bu, Dünya Sağlık Örgütü'nün insan sağlığı için uygun gördüğü azami seviyeden 6 kat yüksek bir rakam.

Hükümete bağlı Merkezi Kirlilik Kontrol Kurulu vatandaşlara gün doğumuna ve gün batımına yakın saatlerde dışarıda koşu yapmamalarını, astım hastalarına da ilaçlarını sürekli yanlarında bulundurmalarını tavsiye ediyor. Ayrıca tüm vatandaşlara sokakta sıhhi maske takmaları salık veriliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bağımsız Çevre Kirliliği OtoritesiHindistanHindistanda Hava Kirliliği
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