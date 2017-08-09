Hindistan'da fil 14 kişiyi öldürdü

Hindistan'ın Jharkhand ve Bihar eyaletlerinde bir fil 14 kişiyi öldürdü.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Bihar'da 4 kişiyi öldüren fil, nisan ayında geçtiği Jharkhand'da da az sayıda üyesi kalan Pahariya kabilesinden 10 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Filin son kurbanı ise pazar günü market alışverişinden evine dönerken kestirme yol olarak seçtiği ormandan geçen 25 yaşındaki Raju Pahariya adlı genç oldu.

Pahariya'nın eşi Mangli Paharin, fillerin son aylarda insanları öldürdüğünü ancak orman biriminin fili yakalamak için somut bir adım atmadığını dile getirdi. Paharin, köylülerin canlarını kaybetme ve evlerinin yıkılması korkusuyla yaşadığını söyledi.

Orman koruma yetkilisi MK Singh, Andra Pradeş eyaletinin başkenti Haydarabad kentinden bir avcı ile fili uysallaştırmak için Uttar Pradeş eyaletinden 5 terbiyecinin bugün Jharkhand'a geleceğini açıkladı.

Avcının, 12 yaşında ulusal oyunlarda yaptığı atışla altın madalya kazanan 61 yaşındaki Nawab Shafath Ali Khan olduğu belirtildi.

Fili sakinleştirmek için planları olduğunu söyleyen Singh, önlemlere rağmen yakalayamamaları halinde fili vurmak için izin isteyeceklerini dile getirdi.

Singh, fili korumak için her türlü önlemin alındığına dikkati çekti.

Bölgedeki köy halkının, fillerin evlerini ve mahsullerini hedef alması nedeniyle geceleri nöbet tuttuğu ifade edildi.

Diğer yandan, orman yetkilileri, fili yakalamak için birçok önlem alındığını savundu. Batı Bengal eyaletinden nisanda 12 görevlinin fili kovalamak için Jharkhand'a geldiğini kaydeden yetkililer, bu görevlilerin hala farklı köylerde kaldığını ancak istenen sonuca henüz ulaşılamadığını aktardı.