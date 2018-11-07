Hindistan'da Faizabad şehrinin adı değişiyor

YENİ DELHİ

Uttar Pradeş eyaleti başbakanı Yogi Adityanath, Allahabad şehrinin adının Prayagraj olarak değiştirilmesinin ardından Faizabad kentinin isminin de bundan böyle Ayodhya olarak anılacağını belirtti.

Ayodhya'nın "onur, gurur ve prestij" sembolü olduğunu ifade eden Adityanath, şehrin Kral Rama ile özdeşleştiğini vurgulayarak, "Kimse Ayodhya'ya haksızlık yapamaz." dedi.

Adityanath, şehirde Kral Rama'nın adının verileceği yeni bir havaalanı ve Kral Rama'nın babası Kral Dashrath'ın adına bir tıp fakültesi kurulacağını duyurdu.

Ayodhya, Hindu geleneğinde Kral Rama'nın doğum yeri olarak bilindiği için Hindular tarafından kutsal şehir olarak kabul ediliyor.

Radikal Hindular, Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini iddia ediyor.

Tapınağın üstüne yapıldığı öne sürülen 16. yüzyıldan kalma Babri Camisi, 1992'de fanatik Hindularca yıkılmış ardından kentte çıkan olaylarda çoğu Müslüman 2 binden fazla kişi ölmüştü.

Hindu muhafazakarlar, bu araziye yeni bir tapınak yapılmasını istiyor. Müslümanlar ise burada antik bir tapınağın bulunduğuna dair kanıt olmadığını savunuyor.