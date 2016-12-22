BBC'nin haberine göre, bilim insanları, Soğuk Savaş döneminde kullanılan casus uydularını bu kez Asya'da

Himalayalar

daki çevresel değişimi görüntülemek için kullandı.

Buzullardaki erimenin boyutunun anlaşılması için ABD'ye ait Hexagon kod adlı casus uydu programından elde edilen görüntüler, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile Japonya Havacılık ve Uzay Ajansından (JAXA) yakın zamanda alınan verilerle karşılaştırıldı.

Çalışmayla kaybedilen buzul boyutunun yüksek miktarda olduğunu belirlendi.

"Himalayaların tamamındaki buzul yüzeyinden her yıl 25 santimetrelik kayıp veriliyor"

New York'taki Columbia Üniversitesinden Josh Maurer, Himalayaların tamamındaki buzul yüzeyinden her yıl 25 santimetrelik kayıp gözlendiğini belirterek buzulların bu denli eridiğini görmenin gerçekten çarpıcı olduğunu söyledi.

Su kaynaklarına bağımlı olarak yaşayan canlıların bu durumdan etkileneceğini vurgulayan Maurer, eriyen buzulların kaynak sularında seviyeyi kısa süreliğine yükselteceğini, öte yandan gelecek 100 yılda kaynak sularında büyük ölçüde azalmaya neden olabileceğini vurguladı.

AA