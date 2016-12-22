Buzullardaki erimenin boyutunun anlaşılması için ABD'ye ait Hexagon kod adlı casus uydu programından elde edilen görüntüler, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile Japonya Havacılık ve Uzay Ajansından (JAXA) yakın zamanda alınan verilerle karşılaştırıldı.
Çalışmayla kaybedilen buzul boyutunun yüksek miktarda olduğunu belirlendi.
New York'taki Columbia Üniversitesinden Josh Maurer, Himalayaların tamamındaki buzul yüzeyinden her yıl 25 santimetrelik kayıp gözlendiğini belirterek buzulların bu denli eridiğini görmenin gerçekten çarpıcı olduğunu söyledi.
Su kaynaklarına bağımlı olarak yaşayan canlıların bu durumdan etkileneceğini vurgulayan Maurer, eriyen buzulların kaynak sularında seviyeyi kısa süreliğine yükselteceğini, öte yandan gelecek 100 yılda kaynak sularında büyük ölçüde azalmaya neden olabileceğini vurguladı.
Demokratik Kongo'daki şiddet olayları
'Türkiye, İslam Kalkınma Bankası'nın önemli...
Brezilya'da hapishanede isyan
Rusya'da vücut losyonu içerek ölenlerin sayısı...
İsrail askerleri bir Filistinliyi öldürdü
Afganistan'da milletvekilinin evine saldırı:...
AID, Halep'ten gelenlerin yaralarını saracak...
'Aşırılık yanlıları Esed'in hayat sigortası'
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!