Hillary Clinton ABD tarihine geçti

Hillary Clinton, ABD'nin Pennsylvania eyaletine bağlı Philadelphia kentinde düzenlenen parti kongresinde Demokrat Parti'nin başkan adaylığını kabul ettiğini açıkladı.

Cumhuriyetçi başkan adayı işadamı Donald Trump’ı sert eleştirilerle hedef alan Clinton, Başkan Barack Obama’dan övgüyle söz etti.

Trump’ın geçen hafta başkan adaylığı sırasında yaptığı konuşmada kullandığı “Ben düzeltebilirim” sözünü hedef alan Clinton, “Birçoğumuz, ‘Ben tek başıma bu işi yapabilirim’ diyen bir kişiye inanmayız. Biz ancak birlikte olarak bir meseleyi düzeltebiliriz.” dedi.

"Bütün Amerikalılarla ve müttefiklerimizle birlikte olarak terörizmi yeneceğiz"

Clinton, Trump’ın kampanyasında sıkça kullandığı “Müslümanlar ABD’ye alınmayacak” sözlerine atıfta bulunarak, “Biz bir dini yasaklamayacağız. Bütün Amerikalılarla ve müttefiklerimizle birlikte olarak terörizmi yeneceğiz.” şeklinde konuştu.

Clinton, "Birlikte daha güçlüyüz, ve bu söz sadece biz kampanyamızda kullandığımız bir slogan değildir. Bizim ülkemizin üzerine kurulduğu değerlerin bize önemli bir öğretisidir." ifadesini kullandı.

Trump'ın kampanyası boyunca halkı ayırdığına ve özellikle göçmenleri hedef aldığına dikkati çeken Clinton, bu söylemin ABD değerleriyle örtüşmediğini belirtti.

Obama’nın ABD’nin gördüğü en başarılı başkanlardan biri olduğunu ifade eden Clinton, "Amerika Başkan Obama’nın liderliğiyle daha da güçlenmiştir. Ben ise onun arkadaşlığıyla daha iyi bir yerdeyim." dedi.

Demokrat Parti adayı olabilmek için yarıştığı Bernie Sanders'dan da bahseden Clinton, Sanders'ın özellikle eğitim ve eşitlik anlamında ABD toplumuna önemli mesajlar verdiğini ve kendisinin başkan olması durumunda Sanders'la birlikte çalışarak bu projelerin gerçekleşmesini sağlayacağını kaydetti.