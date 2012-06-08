Her türlü sonuca hazır olmalıyız

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BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun

, Suriye'deki krize ilişkin olarak, ''Her türlü sonuca hazırlıklı olmalıyız, pekçok senaryoya yanıt vermeye hazır olmalıyız. BMGK'nın talebi üzerine, bundan sonra izlenebilecek yolla ilgili BMGK'ya yakında seçenekler sunacağım. Bundan sonra ne yapacağına BMGK üyeleri karar verir'' dedi.

BM Genel Sekreteri Ban, BM-Arap Birliği'nin Suriye Özel Temsilcisi

Kofi Annan

ve Arap Birliği'nin Genel Sekreteri El Arabi, BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Suriye'deki gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Basına kapalı yapılan toplantının ardından Ban, Annan ve El Arabi ortak basın toplantısı düzenledi.

Genel Sekreter Ban, Suriye'deki durumun kötüleşmeye devam ettiğini belirterek Kubeyr'de meydana gelen katliamın Suriye'deki korkunç durumu gözler önüne serdiğini belirtti. Ban, ''Daha ne kadar olanları kınamaya devam edeceğiz ve daha başka ne şekilde olaylardan dolayı öfkeli olduğumuzu söyleyeceğiz? Suriye halkı kanıyor, kızgınlar, barış ve onur içinde yaşamak istiyorlar, her şeyden önemlisi de harekete geçilmesini istiyorlar'' diye konuştu.

Suriye'de iç savaş tehlikesinin gerçek olduğu ve bu durumun tüm Suriye ve bölge için korkunç sonuçları olacağı konusunda Annan ve El Arabi ile aynı şekilde düşündüklerini belirten Ban, ''Suriye'deki durum kolaylıkla kırılma noktasına gidebilir'' dedi.

Suriye rejiminin Annan Planı kapsamındaki taahhütlerine uymadığını, Suriye'deki muhalif grupların giderek sertleşerek silaha başvurduğunu anlatan Ban şöyle konuştu:

''Uluslararası toplum tüm bu gerçekleri kabul ederek şimdi harekete geçmeli. Annan Planı tüm çabalarımızın merkezinde bulunmalı, planı desteklemeye devam ediyoruz, ama aynı zamanda bundan sonraki adımlar konusunda uluslararası tartışmaları da memnuniyetle karşılıyorum. Bu kapsamda Meksika'da yapılacak G-20 Zirvesi önemli bir fırsat, orada anahtar ülkelerin Suriye'deki krizi derinlemesine tartışmasını bekliyorum.''