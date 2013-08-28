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Henüz bir askeri müdahale kararı alınmadı

İngiltere Başbakan Cameron, Suriye'ye yapılacak olası askeri müdahalenin gelecekteki kimyasal silah saldırılarını önlemek amaçlı olacağını belirterek "Henüz bir karar alınmadı" dedi.

Henüz bir askeri müdahale kararı alınmadı

İngiltere Başbakan Cameron, Suriye'ye yapılacak olası askeri müdahalenin gelecekteki kimyasal silah saldırılarını önlemek amaçlı olacağını belirterek "Henüz bir karar alınmadı" dedi.

28 Ağustos 2013 Çarşamba 08:10
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Henüz bir askeri müdahale kararı alınmadı
LONDRA

İngiltere Başbakanı David Cameron, "İngiltere'nin Suriye'ye müdahalesi konusunda bir karara vardınız mı" sorusuna, "Hayır, henüz bir karar alınmadı" yanıtını verdi. Ancak neredeyse 100 yıl önce tüm dünyanın bir araya gelerek, kimyasal silahların kullanımının yanlış olduğunu bildirdiğini vurgulayan Cameron, "Bugün Suriye'de gördüklerimiz, kimyasal silahların Esed rejimi tarafından kullamını dolayısıyla korkunç görüntülerdir" diye konuştu.

Kimsayal silah saldırısına verilecek karşılığın yasal ve orantılı olması gerektiğine işaret eden Başbakan Cameron, "Özellikle gelecekte kimyasal silah kullanımından caydırılmalı" dedi. Cameron,"Bu, Ortadoğu'da bir savaşa girmek demek değildir ya da Suriye ile ilgili duruşumuzu değiştirmek de değildir. Bununla bir ilgisi yoktur. Bu, kimyasal silahlarla ilgilidir. Kullanımı yanlıştır ve dünya buna kayıtsız kalmamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Kimyasal silahların kullanımına tepkisiz kalınırsa bunun, gelecekte daha fazla rejimin kimyasal silahlar kullanması anlamına geleceğini dile getiren Cameron, Suriye rejiminin kimyasal silah stoğuna sahip olduğunun bilindiğini ifade etti.

İngiltere Başbakanı Cameron bugün, bakanlar, üst düzey askeri yetkililer ile istihbarat yetkililerinin katılacağı ve Suriye konusunun ele alınacağı Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık edecek.

İngiliz Parlamentosu ise yarın (perşembe) Suriye'deki kimyasal silah saldırsının ardından verilecek tepkiyi görüşmek üzere acil toplanacak.

AA

Son Güncelleme: 28.08.2013 08:10
Anahtar Kelimeler:
İngiltereDavid Cameron
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