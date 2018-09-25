'Hedefimiz İngiltere-Türkiye ticaret hacmini büyütmek'

İngiltere'nin finans merkezi "City of London"ın Belediye Başkanı Charles Bowman, çarşamba günü başlayacak 2 günlük Türkiye ziyaretinden önce sorularını yanıtladı.

Bowman, "City of London’ın uzun dönemli stratejik ortağı olan Türkiye’yi ziyaret etmeyi geçen yıl göreve geldiğimden bu yana dört gözle bekliyordum." dedi.

City of London'ın belediye başkanı olarak başlıca sorumluluğunun ülke çapında yaklaşık 2 milyon 300 kişiye istihdam sağlayan finans sektörünün elçiliğini yapmak olduğunu anlatan Bowman, "Sadece Londra, 250'den fazla bankaya ev sahipliği yapıyor. Bu sayı dünyadaki herhangi bir başka finans merkezinin üzerindedir. Bu bakımdan Londra, ülkenin, Avrupa’nın ve dünyanın mücevheri niteliğinde. Ben de bu yetkiyle 30 kadar ülkeyi ziyaret ettim, şimdi Türkiye’ye gidiyor olmaktan dolayı da heyecanlıyım." diye konuştu.

Türkiye’ye beraberindeki iş heyetiyle gideceğini belirten Bowman, heyetin odaklanacağı konuların sermaye piyasaları, finans teknolojisi ve hukuku hizmetleri alanları olacağını söyledi.

"Güçlü ilişki" vurgusu

İngiltere ile Türkiye'nin ticaret hacmi için 2017'de konulan 20 milyar dolarlık hedefin yakalandığı ve geçildiğine dikkati çeken Bowman, “Bunu daha da büyütmek için fırsatlar var. Türkiye ziyaretimin bir nedeni de ikili ilişkilerdeki bu fırsatları yönlendirmek, büyütmek ve geliştirmek.” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile yıllar içinde kurulmuş ve gelişmiş güçlü ilişkileri bulunduğuna işaret eden Bowman, “Türkiye’ye ziyaretim, bir tesadüf değil. Bunu göreve gelişimin ilk günlerinde planladık. Türkiye ile halihazırdaki güçlü ilişkimizi daha da güçlendirmek ve genişletmek için bu ziyareti gerçekleştirmeyi heyecanla bekliyorum.” dedi.

İstanbul'un dünyanın önemli finans merkezleri arasına girme hedefiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Bowman, “Türkiye’de büyüyen bir finans teknolojisi sektörü var. Londra olarak bu konuda destek sağlayabilir ve iş birliği yapabiliriz.” diye konuştu.

Türkiye ile bir diğer önemli iş birliği alanının da altyapı olabileceğini belirten Bowman, mayıs ayında kendisinin ev sahipliğinde Londra’da bu konuda bir toplantı gerçekleştirildiğini söyledi. Bowman, “Altyapı bütün dünyada önemli bir mesele. Türkiye ile bu alanda da iş birliği yapabileceğimizi biliyorum.” dedi.

Bowman, İngiltere ile Türkiye’nin potansiyel iş birliği alanları arasında inovasyon, finans sistemi dışındaki kesimlerin finans sistemine dahil edilmesi, İslami finans ve varlık yönetimini de sayarak, Türkiye ziyaretinde hükümet yetkilileri, denetleyici ve düzenleyici kurumlar ve ticaret örgütleriyle bir araya geleceğini ifade etti.

İstanbul'da "Birleşik Krallık’ta İş Yapmak" başlıklı bir konferansa katılması öngörülen Bowman, "City of London'ın gücü ve Birleşik Krallık-Türkiye İş Birliği için Fırsatlar" başlıklı bir konuşma yapacak.

City of London

"Lord Mayor" unvanını taşıyan Bowman, yüzyıllar öncesine dayanan bir makamın 690. sahibi olarak Londra’nın "Square Mile" olarak adlandırılan finans bölgesinin liderliği görevini yapıyor.

City of London, belediye başkanlığını Sadık Han'ın yaptığı 32 ilçeden oluşan başkent Londra'nın bünyesinde olmasına rağmen bazı yasal ayrıcalıklara sahip bölge niteliğini yüzyıllardır koruyor.

Kısaca "City" diye de anılan bölge, Londra'nın yaklaşık 2000 yıl önce Roma İmparatorluğu tarafından ilk kurulduğu alanda yer alıyor.