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Heathrow Havalimanının 'çok gizli' bilgileri sokakta bulundu

Londra'nın batısındaki Queen’s Park semtinde bir vatandaşın kaldırımda bulduğu USB diskten, İngiltere’nin en büyük havalimanının güvenlik sistemine ve prosedürlerine ait çok gizli belgeler çıktı.

Heathrow Havalimanının 'çok gizli' bilgileri sokakta bulundu

Londra'nın batısındaki Queen’s Park semtinde bir vatandaşın kaldırımda bulduğu USB diskten, İngiltere’nin en büyük havalimanının güvenlik sistemine ve prosedürlerine ait çok gizli belgeler çıktı.

29 Ekim 2017 Pazar 18:44
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Heathrow Havalimanının 'çok gizli' bilgileri sokakta bulundu

LONDRA

İngiltere’nin en büyük havalimanı Heathrow’un güvenlik sistemine ve prosedürlerine ait çok gizli belgelerin yüklü olduğu bir USB disk, sokakta yürüyen bir vatandaş tarafından sokakta bulundu.

Sunday Mirror gazetesinin haberine göre, Londra’nın batısındaki Queen’s Park semtinde yürüyen bir vatandaşın kaldırımda bulduğu USB diskten, Heathrow Havalimanının güvenlik sisteminine ve prosedürlerine ilişkin detaylı bilgiler çıktı.

Vatandaşın gazeteye ilettiği diskte, bazıları “çok gizli” ibaresi taşıyan 76 klasörde çok sayıda belge ile ayrıntılı haritalar ve videoların da yer aldığı bildirildi.

Kraliçe için alınan önlemler diskte
Habere göre diskte yer alan bilgiler arasında Kraliçe 2. Elizabeth ve üst düzey hükümet yetkilileri için havalimanında alınan güvenlik önlemleri, sivil polislerin kullandıkları dahil olmak üzere yasak bölgelere girişte gerekli kimlik tipleri, terör saldırılarına karşı düzenlenmiş devriye ve nöbet çizelgeleri, güvenlik kameralarının konumları, tehlike anında kullanılan gizli tünel ve geçitlerin haritaları ile radar sisteminin teknik özellikleri de bulunuyor.

Daha önce yaşanmış terör saldırılarına ilişkin bazı dosyaları içeren diskte, 2016’da İstanbul Atatürk Havalimanına yapılan bombalı saldırının da örnek vakalar arasında yer aldığı belirtildi.

Diskin kaynağı esrarını koruyor
Bütün bu bilgilerin diske kim tarafından, hangi amaçla kaydedildiği ve havalimanının dışına nasıl çıkarıldığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, gazete yetkililerinin diski Heathrow güvenlik birimlerine ulaştırmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Havalimanından yapılan yazılı açıklamada, güvenliğin birinci öncelikleri olduğu belirtilerek, “İngiltere ve Heathrow dünyada hava güvenliğine ilişkin en güçlü tedbirlerin yürürlükte olduğu yerlerin başında geliyor. Gelişen tehditlere karşı teyakkuz halindeyiz ve prosedürlerimizi günlük olarak güncelliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Heathrow Havalimanı 4’ü yolcu, biri kargo olmak üzere 5 terminalden oluşuyor. Havalimanında 80’den fazla havayolu şirketi, her yıl 84 ülkedeki 185 kente yaklaşık 75 milyon yolcu taşıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Heathrow HavalimanıBilgiönce Vatan
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