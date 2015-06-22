Hazreti Muhammed'e hakaret içeren videolara erişim engellendi

ANKARA - Video paylaşım sitesi YouTube, mahkeme kararı doğrultusunda Hazreti Muhammed'e hakaret içerdiği belirtilen 12 videoya Türkiye'den erişimi engelledi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliğinin, Hazreti Muhammed'e hakaret içeren 12 videoya erişimin engellenmesine ilişkin kararı, Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından YouTube'a bildirildi. YouTube bunun üzerine 12 url adresine erişimi engelledi.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı, YouTube'daki 12 paylaşımla ilgili soruşturma başlatmıştı. Savcılık başvurusunu değerlendiren Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği, bu videolara erişimin engellenmemesi halinde YouTube'a tümüyle erişimin engellenmesi kararı vermişti.

Mahkeme kararının gereğini yerine getiren YouTube'un tümüne erişim engeli kararı uygulanmadı.