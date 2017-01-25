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Hazar'a kıyısı olan ülkeler Bakü'de toplandı

Hazar'ın hukuki statüsünün belirlenmesi için kurulan çalışma grubunun 48. toplantısı Bakü'de başladı.

Hazar'a kıyısı olan ülkeler Bakü'de toplandı

Hazar'ın hukuki statüsünün belirlenmesi için kurulan çalışma grubunun 48. toplantısı Bakü'de başladı.

25 Ocak 2017 Çarşamba 13:03
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Hazar'a kıyısı olan ülkeler Bakü'de toplandı

BAKÜ

Hazar'ın hukuki statüsünün belirlenmesi için kurulan çalışma grubunun 48. toplantısı Bakü'de başladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov başkanlığındaki toplantıya, Rusya, İran, Türkmenistan ve Kazakistanlı yetkili ve uzmanlar katıldı. 

Halefov toplantıda yaptığı konuşmada, Hazar'ın hukuki statüsünün belirlenmesi için bugüne kadar önemli gelişme sağlandığını belirtti.

Devlet başkanlarının katılımıyla bugüne kadar Aşkabat, Tahran, Bakü ve Astrahan'da 4 toplantı yapıldığını hatırlatan Halefov, Bakü ve Astrahan toplantılarında devletlere ait olacak kara sularının eninin ve Hazar'daki iş birliği ilkelerinin belirlendiğini bildirdi.

Halefov, bir sonraki zirve toplantısında nihai statünün belirlenmesinin öngörüldüğünü ifade ederek "Bu nedenle kıyıdaş ülkelerin Hazar'dan diğer denizlere ve okyanusa serbest çıkışı, askeri gemilerin diğer ülkelere ait kara sularından geçiş hakkı, kablo ve boru hatlarının döşenmesi, Hazar'ın dibinin bölünmesi gibi konular üzerinde bir an önce mutabakat sağlanması gerekiyor." dedi.

Hazar'ın merkez ve kuzey bölümlerinin dibinin bölünmesi konusunun bir an önce çözülmesini istediklerini ifade eden Halefov, bu konuda Azerbaycan, Kazakistan ve Rusya arasında daha önce imzalanan anlaşmalara önem verdiklerini kaydetti.

Ülkelerin güvenliğine zarar vermeyecek ve bölgede istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacak bir nihai statü üzerinde anlaşılması gerektiğini vurgulayan Halefov, silahlı çatışmaların ve işgalcilik politikasının önlenmesi için çabaların birleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
HAğzarBaküToplantı
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