Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesi (ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa) ve Almanya arasında 2015'te varılan nükleer anlaşmanın ABD'nin çekilmesiyle ortadan kalkmadığına dikkati çekerek Avrupa ülkelerinin Tahran yönetimiyle gelecek günlerde masaya oturacağını açıkladı.

Le Drian, RTL radyosuna yaptığı açıklamada Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun (UAEA) yaptığı denetimlerde İran'ın anlaşmaya uyduğunun görüldüğünü anımsatarak "Hayır, anlaşma ölmedi." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bugün öğleden sonra İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile konuyu görüşeceğini belirten Le Drian, Fransa, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanlarının pazartesi günü İranlı yetkililerle bir araya geleceğini kaydetti.

Le Drian, "Biz bu anlaşmaya sadık kalmak istiyoruz, İran'ın da anlaşma dahilinde kalmasını sağlamaya çalışacağız." dedi.

Anlaşma sonrası İran ile ticari sözleşmeler imzalayan Fransız şirketlerinin gelecek günlerde bir toplantı yapacağına işaret eden Le Drian, ABD'nin çekilmesiyle uygulanacak yaptırımlarda oluşacak olası zararın önlenmesi için çaba gösterileceğini söyledi.

"Tüm uluslararası anlaşmaların geçerliliği hedef alındı"

Anlaşmanın imzalandığı 2015'te Fransa adına müzakereleri yürüten ve anlaşmaya imza koyan dönemin Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius de ABD Başkanı Trump'ın kararının tüm uluslararası anlaşmaların geçerliliğini tehlikeye attığını belirterek "Birleşmiş Milletler (BM) tarafından oy birliğiyle kabul edilen, UAEA denetiminde, İran'ın sadık kaldığı bir anlaşma, ABD tarafından tek yanlı olarak bozuluyor. Bu durumda ne inandırıcı olur?" dedi.

Fabius, anlaşmanın tamamen ortadan kalkması durumunda ABD ve İran arasında savaş dahil bölgesel ve uluslararası bir krizin çıkma ihtimali olduğunu sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Trump, uzun zamandır dünya kamuoyunda merakla beklenen İran kararını dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın açıklamasıyla duyurmuştu.Trump, 2015'te yapılan nükleer anlaşmanın İran tarafından kendi amaçları için kullanıldığını savunarak "Öyleyse bugün ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan ayrılacağını ilan ediyorum. Tahran'a en üst düzey ekonomik yaptırımları yeniden getireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

İran ile BMGK'nın 5 daimi üyesi ve Almanya, İsviçre’deki uzun müzakerelerden sonra Temmuz 2015'te Tahran yönetiminin nükleer çalışmalarının kontrol altına alınmasına dair bir anlaşma yapmış ve bu Ocak 2016'da yürürlüğe girmişti.