Azerbaycan

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,

Haydar Aliyev

'in Fahri Hiyaban'da bulunan mezarı başında düzenlenen törene katıldı. Milli marşın çalındığı törende Cumhurbaşkanı Aliyev, mezara çelenk bıraktı. Törende Aliyev'in yanı sıra aile bireyleri, bakanlar ve üst düzey bürokratlar da yer aldı.





Resmi törenin ardından halkın ziyaretine açılan Fahri Hiyaban'da uzun kuyruklar oluştu. Ziyaretçilerden kimisi mezara çiçek bıraktı, kimisi de dua etti.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da büyükelçilik çalışanlarıyla birlikte Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti. Mezara çelenk sunan Özoral, Haydar Aliyev'in eşi Zarife Aliyeva'nın mezarına da çiçek bıraktı.

Sovyetler Birliği döneminde 1969-1982 yıllarında Azerbaycan Komünist Partisi Genel Sekreterliği, bağımsızlık kazanıldıktan sonra 1993-2003 yıllarında Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Haydar Aliyev, 12 Aralık 2003'te tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybetmişti.

Azerbaycanlıların "Umummilli lider" diye hitap ettikleri Haydar Aliyev, ülkenin kurucu lideri olarak kabul ediliyor.

AA