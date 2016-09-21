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Hayatını kendisi gibi öksüz ve yetim çocuklara adadı

Çad'ın başkenti Encemine'de, 54 yaşındaki Fatıma Mousa, maddi durumunun yetersiz olmasına rağmen hayatını kendisi gibi öksüz ve yetim çocukların bakımına adadı.

Hayatını kendisi gibi öksüz ve yetim çocuklara adadı

Çad'ın başkenti Encemine'de, 54 yaşındaki Fatıma Mousa, maddi durumunun yetersiz olmasına rağmen hayatını kendisi gibi öksüz ve yetim çocukların bakımına adadı.

21 Eylül 2016 Çarşamba 14:56
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Hayatını kendisi gibi öksüz ve yetim çocuklara adadı

 Çad'ın başkenti Encemine'de yaşayan Fatıma Mousa, maddi imkanlarının yetersizliğine rağmen hayatını kendisi gibi öksüz ve yetim çocukların bakımına adadı.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan ve kimi yazarlarca, "Afrika'nın ölü kalbi" olarak nitelendirilen Çad'ın Encemine kentinin Diguel Dinguessou bölgesinde yaşamını sürdüren 54 yaşındaki Mousa, oğlunun ve eşinin ölümünün ardından, sokakta gördüğü 3-15 yaş arasındaki onlarca öksüz ve yetim çocuğun bakımını üstlendi.

Çevreden gelen yardımlarla çocuklara hem annelik hem babalık yapan Mousa, kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

Mousa, yaptığı açıklamada, çocukken annesini, evlendikten kısa bir süre sonra da babasını kaybettiğini söyledi.

Bir çocuğunun olduğunu ancak onun da yaşamını yitirdiğini ifade eden Mousa, oğlunun ardından eşini de yakalandığı bir hastalık nedeniyle kaybettiğini belirtti.

"Kendimi çocukların bakımına adadım"

"Oğlumu ve eşimi kaybettikten sonra hayatımdaki her şeyi bir kenara bırakıp, kendimi çocukların bakımına adadım. Bir gün yoldan geçerken top oynayan çocukları gördüm. 'Neden okula gitmiyorsunuz?' dediğimde anne ve babalarının olmadığını söylediler. Onları yanıma aldım ve okutmaya çalıştım." diyen Mousa, o günden sonra bakımını üstlendiği çocukların sayısının her geçen gün artığını aktardı.

Çocukları evinde barındırdığını ifade eden Mousa, çocukların bakımı konusunda zorlandığını ancak onları bırakamadığını kaydetti.

Geceleri kız çocuklarını evde, erkek çocukları ise evin dışında yaptığı barakada uyuttuğunu anlatan Mousa, "Bir işim yok. Sadece Allah'ım var ve ben onun rızası için uğraşıyorum. Gerçekten çok fazla zorlanıyorum, destek bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Mousa, Afrika'da yoksulluk içinde büyüyen çocukların yüzünün Türkiye'den gelen yardımlarla güldüğünü sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 21.09.2016 14:57
Anahtar Kelimeler:
ÇadEncemineFatıma MousaöksüzYetim
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