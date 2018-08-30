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Hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

Hindistan'ın Kerala eyaletinde, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 483'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

Hindistan'ın Kerala eyaletinde, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 483'e yükseldi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 18:00
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Hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

ANKARA 

Hindistan'ın Kerala eyaletinde, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 483'e yükseldi.

Hindistan basınındaki haberlere göre, Kerala eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan, eyalette haziran ayında muson mevsiminin başlamasıyla şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısının 483'e çıktığını, 15 kişinin de kayıp olduğunu belirtti.

Son verilere göre, 59 bin 296 kişinin 305 sığınma kampına yerleştirildiğini kaydeden Vijayan, "Toplam 57 bin hektar tarım arazisi zarar gördü. Tahmini kayıp eyaletin yıllık harcamasından fazla." dedi.

Yetkililer ayrıca, Kerala'da etkili şiddetli yağışların yol açtığı sellerde devlete ait 168 hastanenin zarar gördüğünü söyledi. Yetkililer, 22 hastanenin tamamen sular altında kaldığını, 50 hastanede ciddi hasar meydana geldiğini, 96 hastanede de kısmi zarar oluştuğunu bildirdi. 

Aşırı yağışlar nedeniyle baraj ve nehirlerin taştığı, ana yol ve köprülerin çöktüğü Kerala'da, 130 bin hanenin sular altında kaldığı açıklanmıştı.

Hindistan'ın yedi eyaletinde bu yıl muson mevsimindeki şiddetli yağış ve sellerde binden fazla kişi hayatını kaybetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
HindistanSelölü Sayısı
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