'Hayalet kent' Marawi patlayıcılardan arındırılıyor

Filipinler'in Mindanao Adası'ndaki Bangsomoro'nun Marawi kentindeki yıkım görüntülendi.

Terör örgütü DEAŞ bağlantılı Maute örgütü militanlarının geçen yıl Filipinler'in Mindanao Adası'ndaki Bangsomoro'nun Marawi kentini işgali sonrası çıkan çatışmaların ardından, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin, "kalkışma olduğu" gerekçesiyle bölgede ilan ettiği sıkıyönetim sürüyor.

Bölgenin teröristlerden arındırılması amacıyla Filipinler Ulusal Polisi (PNP) tarafından başlatılan operasyonda, 2 ay süren çatışmaların ardından 17 Ekim 2017 tarihinde Marawi teröristlerden arındırıldı.

Marawi ve bağlı yerleşim yerlerinde akşam ilan edilen sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Anadolu Ajansı muhabiri, PNP ile terör örgütü DEAŞ bağlantılı Maute örgütü militanları arasındaki çatışmalar sonrası Marawi kentindeki yıkımı görüntüledi.

Çatışmalar dolayısıyla kentteki hastaneler, eğitim kurumları ve camiler başta olmak üzere binlerce ev yıkılarak kullanılamaz hale geldi.

Bölgenin teröristlerden arındırılmasının ardından şehirde patlayıcı temizleme çalışmaları sürüyor.

Patlayıcılardan arındırılan bölgelerde, halka birkaç saatliğine kontrollü olarak eşyalarını alması için izin veriliyor.

Teröristler hastaneye patlayıcı yüklü pikapla saldırdı

AA muhabirine konuşan Marawili Dr. Safrullah Dipatuan, çalıştığı 5 katlı hastanenin, kenti işgal eden teröristlerin patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıda yıkıldığını söyledi.

DEAŞ'ın kendisini Müslüman örgüt olarak duyurduğunu anımsatan Dipatuan, kendisini Müslüman olarak tanıtan bir örgütün, Müslüman yerleşim yerini işgaline ilk etapta anlam veremediklerini dile getirdi.

Bu durumun kabul edilemez olduğunu belirten Dipatuan, şunları kaydetti:

"Marawi Filipinler devleti içerisindeki tek Müslüman kentidir. Kendilerini Müslüman olarak tarif eden gruplar nasıl oluyor da bir İslam şehrine saldırabiliyor? Bu terörist gruplar, hükümet askerlerine karşı saldırıya geçti, hemen ardından bu durum büyük bir savaşa dönüştü. Başlangıçta sadece birkaç gün süreceği tahmin ediliyordu. Fakat asker ve polis güçlerinin ağır silahlar kullanarak bu gurupları mağlup edip ortadan kaldırması uzun sürdü."

Cami ve okulları yıktılar

Çatışmalar sırasında teröristlerin cami ve hastane ayrımı yapmaksızın her tarafı yıktığını vurgulayan Dipatuan, şunları aktardı:

"Marawi'de evler, hastaneler, camiler, okullar yerle bir edildi. İşgal sırasında patlamayan bombalar şehir yıkıntıları arasından temizleniyor. Bu savaş bittikten sonra, geriye kalan kullanılabilir eşyaların alınabileceği ilan edildi."

Çatışmaların üzerinden 15 ay geçmesine rağmen geri dönüşlerle ilgili hiçbir adım atılmadığından yakınan Dipatuan, "Sadece savaş alanının çeperlerinde konumlanan ve yıkımdan etkilenmeyen yerleşimcilerin geri dönüşlerine izin verildi." dedi.

400 bin kişi terk etti

Marawi'deki çatışmalarda 900'den fazla terörist öldürülürken, 165 asker ve 47 sivil yaşamını yitirmişti. Çatışmalar sebebiyle Marawi'de yaklaşık 400 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.