Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92596
ALTIN
256.806
DOLAR
6.6851
STERLİN
8.5554
EURO
7.7398
Çay ihracatı kazandırıyor
Çay ihracatı kazandırıyor
Hava sıcaklıkları düşüyor
Hava sıcaklıkları düşüyor
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Deniz Tekin, Çözülmezliğiyle Başarılı
Deniz Tekin, Çözülmezliğiyle Başarılı
AB'den İdlib uyarısı
AB'den İdlib uyarısı

'Hayalet kent' Marawi patlayıcılardan arındırılıyor

Filipinler'de asker ile terör örgütü DEAŞ bağlantılı Maute örgütü arasında çatışmaların yaşandığı Marawi'de patlayıcı imha çalışmaları sürüyor.

'Hayalet kent' Marawi patlayıcılardan arındırılıyor

Filipinler'de asker ile terör örgütü DEAŞ bağlantılı Maute örgütü arasında çatışmaların yaşandığı Marawi'de patlayıcı imha çalışmaları sürüyor.

05 Eylül 2018 Çarşamba 13:25
0 Okunma
'Hayalet kent' Marawi patlayıcılardan arındırılıyor

Filipinler'in Mindanao Adası'ndaki Bangsomoro'nun Marawi kentindeki yıkım görüntülendi.

Terör örgütü DEAŞ bağlantılı Maute örgütü militanlarının geçen yıl Filipinler'in Mindanao Adası'ndaki Bangsomoro'nun Marawi kentini işgali sonrası çıkan çatışmaların ardından, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin, "kalkışma olduğu" gerekçesiyle bölgede ilan ettiği sıkıyönetim sürüyor.

Bölgenin teröristlerden arındırılması amacıyla Filipinler Ulusal Polisi (PNP) tarafından başlatılan operasyonda, 2 ay süren çatışmaların ardından 17 Ekim 2017 tarihinde Marawi teröristlerden arındırıldı.

Marawi ve bağlı yerleşim yerlerinde akşam ilan edilen sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Anadolu Ajansı muhabiri, PNP ile terör örgütü DEAŞ bağlantılı Maute örgütü militanları arasındaki çatışmalar sonrası Marawi kentindeki yıkımı görüntüledi.

Çatışmalar dolayısıyla kentteki hastaneler, eğitim kurumları ve camiler başta olmak üzere binlerce ev yıkılarak kullanılamaz hale geldi.

Bölgenin teröristlerden arındırılmasının ardından şehirde patlayıcı temizleme çalışmaları sürüyor.

Patlayıcılardan arındırılan bölgelerde, halka birkaç saatliğine kontrollü olarak eşyalarını alması için izin veriliyor.

Teröristler hastaneye patlayıcı yüklü pikapla saldırdı

AA muhabirine konuşan Marawili Dr. Safrullah Dipatuan, çalıştığı 5 katlı hastanenin, kenti işgal eden teröristlerin patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıda yıkıldığını söyledi.

DEAŞ'ın kendisini Müslüman örgüt olarak duyurduğunu anımsatan Dipatuan, kendisini Müslüman olarak tanıtan bir örgütün, Müslüman yerleşim yerini işgaline ilk etapta anlam veremediklerini dile getirdi.

Bu durumun kabul edilemez olduğunu belirten Dipatuan, şunları kaydetti:

"Marawi Filipinler devleti içerisindeki tek Müslüman kentidir. Kendilerini Müslüman olarak tarif eden gruplar nasıl oluyor da bir İslam şehrine saldırabiliyor? Bu terörist gruplar, hükümet askerlerine karşı saldırıya geçti, hemen ardından bu durum büyük bir savaşa dönüştü. Başlangıçta sadece birkaç gün süreceği tahmin ediliyordu. Fakat asker ve polis güçlerinin ağır silahlar kullanarak bu gurupları mağlup edip ortadan kaldırması uzun sürdü."

Cami ve okulları yıktılar

Çatışmalar sırasında teröristlerin cami ve hastane ayrımı yapmaksızın her tarafı yıktığını vurgulayan Dipatuan, şunları aktardı:

"Marawi'de evler, hastaneler, camiler, okullar yerle bir edildi. İşgal sırasında patlamayan bombalar şehir yıkıntıları arasından temizleniyor. Bu savaş bittikten sonra, geriye kalan kullanılabilir eşyaların alınabileceği ilan edildi."

Çatışmaların üzerinden 15 ay geçmesine rağmen geri dönüşlerle ilgili hiçbir adım atılmadığından yakınan Dipatuan, "Sadece savaş alanının çeperlerinde konumlanan ve yıkımdan etkilenmeyen yerleşimcilerin geri dönüşlerine izin verildi." dedi.

400 bin kişi terk etti

Marawi'deki çatışmalarda 900'den fazla terörist öldürülürken, 165 asker ve 47 sivil yaşamını yitirmişti. Çatışmalar sebebiyle Marawi'de yaklaşık 400 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FilipinlerHayalet Kent
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afganistan'da dolar kuru zirve yaptı
Afganistan'da dolar kuru zirve yaptı
İran'da Ahmedinejad'ın yardımcısından 'kumpas' iddiası
İran'da Ahmedinejad'ın yardımcısından 'kumpas' iddiası
İngiliz İşçi Partisi'nde 'Yahudi karşıtlığı' tanımına şartlı tanıma
İngiliz İşçi Partisi'nde 'Yahudi karşıtlığı' tanımına şartlı tanıma
Türk turiste Danimarka'da peçe cezası
Türk turiste Danimarka'da peçe cezası
Filipinler'de Duterte muhalif senatörün tutuklanması talimatını verdi
Filipinler'de Duterte muhalif senatörün tutuklanması talimatını verdi
Almanya savunma harcamalarını artırmayı planlıyor
Almanya savunma harcamalarını artırmayı planlıyor
"Cenevre görüşmeleri 'kader anı' olacak"
"Cenevre görüşmeleri 'kader anı' olacak"
Hindistan'daki şiddetli yağışlarda 12 kişi daha hayatını kaybetti
Hindistan'daki şiddetli yağışlarda 12 kişi daha hayatını kaybetti
Afganistan'da 3,7 milyon çocuk eğitimden mahrum
Afganistan'da 3,7 milyon çocuk eğitimden mahrum

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ