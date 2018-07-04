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Hawaii 'güneş kremi' düzenlemesiyle ABD'de bir ilke imza attı

ABD'nin Hawaii eyaletinde mercan resiflerine zarar veren kimyasalları içeren güneş kremlerinin satışı yasaklandı.

Hawaii 'güneş kremi' düzenlemesiyle ABD'de bir ilke imza attı

ABD'nin Hawaii eyaletinde mercan resiflerine zarar veren kimyasalları içeren güneş kremlerinin satışı yasaklandı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:00
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Hawaii 'güneş kremi' düzenlemesiyle ABD'de bir ilke imza attı

ABD'nin Hawaii eyaletinde mercan resiflerine zarar veren kimyasalları içeren güneş kremlerinin satışı yasaklandı.

Hawaii Valisi David Ige, oksibenzon ve oktinoksat kimyasallarını içeren güneşten koruyucu kremlerin satışını yasaklayan yasayı onayladı.

Eyalete gelen turistler, bundan böyle bu içerikleri ihtiva eden güneş kremlerini marketlerden satın alamayacak.

Düzenlemenin kabul edilmesiyle Hawaii, ABD'de söz konusu kimyasalları yasaklayan ilk eyalet oldu.

Bunun, Hawaii'nin mercan resiflerinin korunması ve ıslahı için atılan küçük bir adım olduğunu belirten Vali Igne, işgalci türler, kara kaynaklı kirlilik ve iklim değişikliğinin etkileriyle de mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bilim adamları, söz konusu kimyasallarının içeriklerinin mercan eko-sistemine zarar verdiği uyarısında bulunmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDHawaiiGüneş Kremi
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