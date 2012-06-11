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Havuz partisinde kan döküldü

ABD'nin Alabama eyaletinde Auburn Üniversitesi öğrencilerinin partisinde çıkan kavgada 3 kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı.

Havuz partisinde kan döküldü

ABD'nin Alabama eyaletinde Auburn Üniversitesi öğrencilerinin partisinde çıkan kavgada 3 kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı.

11 Haziran 2012 Pazartesi 09:57
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Havuz partisinde kan döküldü
ABD'nin Alabama eyaletinde Auburn Üniversitesi öğrencilerinin havuz partisinde kan döküldü. Partide çıkan kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Görgü tanıkları, üniversite yakınlarındaki apartman bloklarında düzenlenen havuz partisi sırasında öğrenciler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü ve iki kişinin diğerlerine ateş açtığını söyledi.
Auburn polis şefi Tommy Dawson, üniversite futbol takımının eski oyuncularından 20 yaşındaki Edward Christian ile 20 yaşındaki Ladarious Phillips'in ölenler arasında bulunduğunu belirtti.
Polis, üçüncü kurbanın kimliğini ise Demario Pitts olarak açıkladı.
Olayda yaralananlar arasında futbol takımı oyuncularından Eric Mack de bulunuyor. Yaralananlardan John Robertson'un durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı belirtildi.
POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE  Saldırganlardan birinin 22 yaşındaki Desmonte Leonard olduğu belirleyen polis, Leonard ile arkadaşının yakalanması için çalışma başlattı.

Son Güncelleme: 11.06.2012 01:59
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