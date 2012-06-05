Havaalanına baskın

Havaalanından bir kaynak, ''havaalanında tam bir kargaşanın hakim olduğunu, insanların kaçıştığını'' belirterek, ''birçok silahlı araç ve tankın pistte bulunduğunu ve hava trafiğini engellediklerini'' kaydetti.
Adını vermek istemeyen bir diğer havaalanı kaynağı ise, uçaksavar silahlarıyla donatılmış araçlarla birlikte silahlı kişilerin, uçakların etrafını sararak hareket etmelerini engellediklerini, bazılarının da uçaklardaki yolcuları indirdiğini belirtti.
Lana resmi ajansı, görgü tanıklarına dayanarak verdiği haberde, bu saldırıyı doğruladı ve saldırganların bu eylemle, liderleri Ebuecile El Habci'nin kaçırılma olayını aydınlatması için Libya hükümetine baskı yapmak istediklerini belirtti.
Ajans, saldırganların havaya ateş açtığını ve bir havaalanı memurunun hafif yaralandığını bildirdi.
Bu arada, uçuşların Metiga hava üssüne yönlendirildiği bildirildi.
Adını vermek istemeyen bir diğer havaalanı kaynağı ise, uçaksavar silahlarıyla donatılmış araçlarla birlikte silahlı kişilerin, uçakların etrafını sararak hareket etmelerini engellediklerini, bazılarının da uçaklardaki yolcuları indirdiğini belirtti.
Lana resmi ajansı, görgü tanıklarına dayanarak verdiği haberde, bu saldırıyı doğruladı ve saldırganların bu eylemle, liderleri Ebuecile El Habci'nin kaçırılma olayını aydınlatması için Libya hükümetine baskı yapmak istediklerini belirtti.
Ajans, saldırganların havaya ateş açtığını ve bir havaalanı memurunun hafif yaralandığını bildirdi.
Bu arada, uçuşların Metiga hava üssüne yönlendirildiği bildirildi.
AA
Son Güncelleme: 05.06.2012 00:49