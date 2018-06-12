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Hava harekatlarında 34 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince 1-8 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında 34 terörist etkisiz hale getirildi.

Hava harekatlarında 34 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince 1-8 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında 34 terörist etkisiz hale getirildi.

12 Haziran 2018 Salı 09:56
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Hava harekatlarında 34 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 34'e çıktığı bildirildi. 

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 1-8 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü hedeflerine düzenlenen hava harekatlarında, 18 teröristin daha etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, hava harekatları sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 34'e ulaştığı kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 12.06.2018 10:20
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaIrakTSKTürk Silahlı Kuvvetleri
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