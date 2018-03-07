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Hatemi'den 'İran'da derin memnuniyetsizlik' uyarısı

İran eski cumhurbaşkanı Hatemi, toplum genelinde "derin memnuniyetsizlik" olduğu uyarısında bulundu.

Hatemi'den 'İran'da derin memnuniyetsizlik' uyarısı

İran eski cumhurbaşkanı Hatemi, toplum genelinde "derin memnuniyetsizlik" olduğu uyarısında bulundu.

07 Mart 2018 Çarşamba 15:39
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Hatemi'den 'İran'da derin memnuniyetsizlik' uyarısı

İran eski cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, ülkede işçiler, kadınlar, aydınlar ve bilim adamları tarafından hissedilen "derin memnuniyetsizliği" ortadan kaldırmak için "milli kurtuluş reçetesi" hazırlanması gerektiğini belirtti.

Hatemi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre pazar günü bir grup İranlı milletvekili eski cumhurbaşkanını ziyaret etti.

İranlı milletvekilleriyle gerçekleştirdiği görüşmede Hatemi, ülkede işçiler, kadınlar, aydınlar ve bilim adamları tarafından "derin memnuniyetsizlik" hissedildiği uyarısında bulundu. Hatemi söz konusu memnuniyetsizliği ortadan kaldırmak için "ulusal kurtuluş reçetesi" hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel ve uluslararası alanlarda büyük sorunlarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Hatemi, "Gençler, aydınlar, fikir insanları, bilim insanları, uzmanlar, kadınlar ve işçiler memnuniyetsiz durumda. Din adamlarının da önemli bir kısmı memnun değil. Toplumun genelinde memnuniyetsizlik hissi hakim." ifadelerini kullandı.

Hatemi, rejim karşıtlarının istifade ettiğini söylediği söz konusu durumu ortadan kaldırmak için reformcular ve muhafazakarlar arasındaki ihtilafların bir kenara bırakılarak, milli kurtuluş reçetesi hazırlanması gerektiğini vurguladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İranMuhammed Hatemi
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