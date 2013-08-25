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Hastalar nörotoksik belirtiler gösteriyordu

Sınır Tanımayan Doktorlar, Şam'da destek sağladıkları hastanelere getirilen 3 binin üzerinde hastanın "nörotoksik belirtiler" gösterdiğini doğruladı.

Hastalar nörotoksik belirtiler gösteriyordu

Sınır Tanımayan Doktorlar, Şam'da destek sağladıkları hastanelere getirilen 3 binin üzerinde hastanın "nörotoksik belirtiler" gösterdiğini doğruladı.

25 Ağustos 2013 Pazar 11:45
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Hastalar nörotoksik belirtiler gösteriyordu
BRÜKSEL/NEW YORK 

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF), Suriye'nin başkenti Şam'da destek sağladıkları hastanelere çarşamba günü getirilen 3 binin üzerinde hastanın "nörotoksik belirtiler" gösterdiğini doğruladı.

MSF'ye göre, Şam'ın doğusundaki 3 hastaneye 21 Ağustos sabahında 3 saatten az sürede "nörotoksik semptomlar" gösteren yaklaşık 3 bin 600 hasta kabul edildi ve bu hastalardan 355'i hayatını kaybetti. 

Hastalara müdahalede, MSF tarafından temin edilen ve nörotoksik belirtiler için kullanılan "atropin"e başvurulduğu ifade edildi.

"Hastanelere getirilenlerde görülen belirtilerin nedenini bilimsel olarak doğrulayamayacaklarını" belirten MSF yöneticilerinden Doktor Bart Janssens, "Bununla birlikte bize bildirilen semptomlar ve olanların epidemiyolojik yapısı, kitlesel olarak nörotoksik maddeye maruz kalındığına kuvvetli biçimde işaret ediyor" dedi.

Janssens, kimyasal silah kullanımının uluslararası insan hakları yasaların ihlali anlamına geleceğini vurgularken, MSF Genel Müdürü Christopher Stokes, Suriye'de olanların aydınlatılması için bağımsız araştırmacıların bir an evvel devreye girmesinin sağlanması gerektiğine işaret etti.

MSF, geçen yıldan bu yana Şam'daki sağlık merkezleri ve hastanelere ilaç, teknik destek ve medikal ekipman desteğinde bulunuyor. 

AA

Son Güncelleme: 25.08.2013 11:47
Anahtar Kelimeler:
KimyasalSuriyeKatliam
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