Haşimi'nin duruşması 2. kez ertelendi

BAĞDAT - Başkent Bağdat'ta görülen davada, duruşma ikinci kez ertelenirken, Haşimi'nin avukatları, davanın özel bir mahkemeye taşınması talepleriyle ilgili olarak hala beklediklerini söylediler.

Haşimi'nin avukatları, Irak Yüksek Mahkemesi'nin, davanın Bağdat'taki ceza mahkemesinden, parlamento tarafından atanan yeni bir mahkemeye taşınmasını konusundaki kararını beklediklerini kaydettiler.

Bir sonraki duruşma, 15 Mayıs'ta yapılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık el-Haşimi, Irak'ta terör saldırılarını finanse etmek ve bunlara yardım etmekle suçlanıyor. Haşimi, hakkındaki suçlamaları reddediyor.

