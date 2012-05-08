Haşimi kırmızı bültenle aranıyor

Interpol'ün kırmızı bülten yayımlaması, teşkilata üye 190 ülkede Haşimi'nin görüldüğü yerde tutuklanması anlamına geliyor.
Kırmızı bültenle Haşimi'nin uluslararası seyahatleri önemli ölçüde kısıtlanacak.
AA
Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi'nin yakalanması için kırmızı bülten yayımladı.
Interpol'ün kırmızı bülten yayımlaması, teşkilata üye 190 ülkede Haşimi'nin görüldüğü yerde tutuklanması anlamına geliyor.
Kırmızı bültenle Haşimi'nin uluslararası seyahatleri önemli ölçüde kısıtlanacak.
AA