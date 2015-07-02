Haseke'de şiddetli çatışma

HASEKE - Suriye'nin Haseke kentinde PYD destekli Esed güçleri ile terör örgütü DAEŞ militanları arasında şiddetli çatışmaların çıktığı bildirildi.



Yerel kaynaklar, PYD ve Esed ittifakı ile DAEŞ güçleri arasındaki çatışmaların devam ettiğini ve PYD'nin silahlı kanadı YPG militanlarının Haseke'nin Aziziye mahallesinin kontrolünü ele geçirdiğini aktardı.



YPG ve Esed güçleri ortak hareket ediyor



Hasekeli aktivist Ahmed Ebu Salih, Esed güçlerine ait savaş uçaklarının yoğun saldırıları sonucu rejimin de Guveyran mahallesinin doğu kesimlerini tekrar ele geçirdiğini ifade etti.



AA'ya konuşan Ahmed Ebu Salih, "Suriye ordusuna ait savaş uçakları Haseke'nin güney ve doğu kesimlerinde DAEŞ güçlerinin olduğu yerleri yoğun bir şekilde saldırıyor. Terör örgütü YPG ile Esed rejimi Haseke'de ortak olarak hareket ediyor. Bazı bölgeleri de kendi aralarında paylaşmışlar" dedi.



