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Harry-Meghan çifti ilk bebeklerini bekliyor

Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın hamile olduğu açıklandı.

Harry-Meghan çifti ilk bebeklerini bekliyor

Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın hamile olduğu açıklandı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 13:57
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Harry-Meghan çifti ilk bebeklerini bekliyor

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in torunu ve tahtın altıncı sıradaki varisi Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın bebek beklediği duyuruldu.

Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada, geçen mayıs ayında başkent Londra'nın batısındaki Windsor Kalesi'nin tarihi ibadethanesi St. George Chapel'da görkemli bir törenle evlenen Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın ilk çocuklarını beklediği bildirildi.

Kraliçe, torunu Harry'e Sussex Düklüğünü vermiş, böylece Meghan da Sussex Düşesi olmuştu.

Ortak arkadaşları aracılığıyla 2016'da tanışan Meghan ve Harry geçen yılın kasım ayında nişanlanmıştı.

Veliaht Prens Charles ile 1997'de Paris'teki trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana'nın ikinci çocuğu olan 33 yaşındaki Harry, tahtın altıncı sıradaki varisi konumunda.

Oyuncu olan 36 yaşındaki Meghan Markle ise kraliyet gelenekleri nedeniyle kariyerine son vererek eşi ve yeni ailesiyle hayır işleri ve vakıf çalışmalarında bulunuyor.

Kraliyet ailesi üyeleri, İngiltere'de yardım kuruluşlarına destek sağlayarak uzun yıllardır devam eden bu geleneği sürdürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ngiltere Kraliçesi İkinci ElizabethPrens HarryMeghan Markle
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