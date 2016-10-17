Hapishanedeki çatışmada 25 mahkum öldü

Brezilya'nın kuzeyindeki bir hapishanede iki karşıt grup arasında çıkan çatışmada 25 mahkumun yaşamını yitirdiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Roraima eyaletinin başkenti Boa Vista'daki hapishanede ziyaret saatinde bir grubun üyelerinin diğer grubun koğuşunu basması üzerine çatışma çıktı.

Mahkumlar 100 ziyaretçiyi rehin aldı

Bıçak ve sopa taşıyan mahkumlar, yaklaşık 100 ziyaretçiyi rehin aldı.

Çıkan çatışmada 25 mahkum öldürüldü. Bunlardan 7'sinin kafası kesilerek, 6'sının ise yakılarak öldürüldüğü belirlendi.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu rehin alınan 100 kişi serbest bırakıldı.