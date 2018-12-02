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Han Şeyhun, yaralarını sarıyor

Han Şeyhun, Türkiye'nin desteğiyle yaralarını sarıyor

Han Şeyhun, yaralarını sarıyor

Han Şeyhun, Türkiye'nin desteğiyle yaralarını sarıyor

02 Aralık 2018 Pazar 12:03
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Han Şeyhun, yaralarını sarıyor

Esed rejimi tarafından geçen yıl düzenlenen kimyasal silah saldırısında birçok kişinin hayatını kaybettiği birçoğunun da evini terk etmek zorunda kaldığı Han Şeyhun kasabasında halk, Türkiye'nin desteğiyle yaralarını sarıyor.

Esed rejiminin geçen yıl düzenlediği kimyasal silah saldırısında en az 100 sivilin hayatını kaybettiği Suriye'nin İdlib kırsalındaki Han Şeyhun kasabasında halk, Türkiye'nin desteğiyle yaralarını sararak normal yaşantısına dönmeye çalışıyor.

Bombaların hedef aldığı yıkık dökük binalarında ve minaresi parçalanmış camisinde savaşın tüm şiddetine rastlanan Marratinuman kentinin, az ilerisinde bulunan Hen Şeyhun kasabasında, kimyasal saldırı sonrasında evlerini terk eden insanların geri döndüğü, sokaklarda rahatça gezdiği ve esnafın dükkanlarını açtığı gözlendi.

Türkiye sınırına yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta yer alan Han Şeyhun'da, yaşam normale dönerken Türk Kızılayı da her türlü insani yardımlarla halkın yanında yer alıyor.

Kasabada Türk Kızılayı tarafından açılan anaokulunda gönüllü öğretmenlik yapan Fatma El Mustafa, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yardımlarıyla çocukların eğitimlerine devam edebildiğini aktardı.

Kimyasal silah saldırılarından sonra kasabadan çok fazla göç olduğunu ve insanların yeni yeni geri dönüş yaptığını anlatan El Mustafa, "Kimyasal saldırıdan sonra bir sürü göç oldu, göçten dolayı öğrencilerimiz azaldı. Okullar açıktı ama okula gidecek öğrenci bulamıyorduk. Han Şeyhun'un yerli halkı çok şükür yavaş yavaş evlerine geri dönmeye başladı. Onlar evlerine dönünce öğrencilerimiz de geri geldi ve Türkiye'nin yardımlarıyla açılan anaokulumuzda eğitimlerine devam ediyoruz, bu durum bizim için çok sevindirici." dedi.

"Şimdi burası sakin ve biz huzurluyuz"

Saldırılar nedeniyle 2 çocuğunun yaralandığını anlatan Esaf Bertununa da kasabalarında tekrar huzur ortamının hakim olduğunu söyledi.

Yardımlar sayesinde tüm ihtiyaçlarını karşılayabildiğini kaydeden Bertununa, "Türkiye'nin yardımlarıyla çok şükür her şey normale döndü." diye konuştu.

Türk Kızılayı tarafından açılan terzihanede çalışan Fadi Sermani ise önceden hayatın çok zor olduğunu, ancak yeniden iyileşmeye başladıklarını ifade etti.

Türk Kızılayı sayesinde iş sahibi olduğunu ve ailesini geçindirdiğini aktaran Sermani, "İşimiz yoktu şimdi hayatımız güzelleşmeye başladı, ben çalışıyorum ve aileme bakabiliyorum." dedi.

Abdürrezzak El Halit de kimyasal silah saldırılarından sonra Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldıklarını ve kasabada hayatın normale dönmesiyle geri topraklarına döndüklerini anlattı.

Kasabalarına çok bomba atıldığını aktaran El Halit, şimdi buranın sakin, kendilerinin de huzurlu olduğunu söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Han ŞeyhunTürkiye Destek
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