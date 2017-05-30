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Han Şeyhun katliamı için Rusya'ya suçlama

Suriye İnsan Hakları Ağı, Esed rejiminin Han Şeyhun kimyasal silah katliamını, "yüksek ihtimalle Rusya'nın desteğiyle bilinçli ve üç aşamalı bir plan dahilinde" gerçekleştirdiğini iddia etti.

Han Şeyhun katliamı için Rusya'ya suçlama

Suriye İnsan Hakları Ağı, Esed rejiminin Han Şeyhun kimyasal silah katliamını, "yüksek ihtimalle Rusya'nın desteğiyle bilinçli ve üç aşamalı bir plan dahilinde" gerçekleştirdiğini iddia etti.

30 Mayıs 2017 Salı 14:59
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Han Şeyhun katliamı için Rusya'ya suçlama

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), dün saldırıdan kurtulanlar, yaralıları tedavi eden doktorlar, sivil savunma görevlileri, tanıklar ve telsiz görevlilerinin ifadeleriyle hazırlanan "Rus güçleri yüksek ihtimalle Han Şeyhun katliamında rejim güçlerini destekledi" başlıklı bir rapor yayımladı. 

4 Nisan'da Türkiye sınırındaki İdlib iline bağlı Han Şeyhun'da 91 sivilin öldüğü, en az 520'sinin yaralandığı kimyasal silah katliamını inceleyen raporda, ilk aşamanın rejimin Su-22 sabit kanatlı savaş uçağının Şamali mahallesini bombalaması olduğu bilgisine yer verildi.

Raporda, ikinci aşamanın kimyasal silah bombalarının düştüğü alana yardım gitmesini engellemek için Han Şeyhun'a giden yolların birkaç kez bombalanması olduğu belirtildi.

Üçüncü aşamanın SNHR'nin Rusya'ya ait olduğuna "inandığı" Su-25 savaş uçaklarının yaralı sivilleri öldürmek için birkaç kez sabit kanatlı savaş uçaklarıyla bir sağlık merkezini, bir sivil savunma merkezini ve yaralıların akın ettiği iki alanı bombalaması olduğu ifade edildi.

Raporda ayrıca, rejimin saldırıyı büyük çaplı katliam yapabilmek için havanın durgun ve sıcaklığın düşük olduğu sabah erken saatlerde düzenlediği vurgulandı.

SNHR raporunda Rusya'ya ait olduğuna inanılan savaş uçaklarının saldırıdan 48 saat önce İdlib'in güney kırsalını bombaladığı ve Han Şeyhun katliamında yardım ulaştırılmasını engellemek için hazırlık yaptığı öne sürüldü.

Raporda, rejimin 21 Ağustos 2013'te bin 500 sivili öldürdüğü Doğu Guta kimyasal katliamıyla büyük ölçüde benzer taktikleri kullandığına işaret edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Suriye İnsan Hakları AğıHan Şeyhun KatliamıRusyaya Suçlama
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