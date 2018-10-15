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Han el-Ahmer'de gergin bekleyiş

İsrail'in yıkım kararı aldığı işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulanan Han el-Ahmer'de gergin bekleyiş devam ediyor.

Han el-Ahmer'de gergin bekleyiş

İsrail'in yıkım kararı aldığı işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulanan Han el-Ahmer'de gergin bekleyiş devam ediyor.

15 Ekim 2018 Pazartesi 12:19
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Han el-Ahmer'de gergin bekleyiş

İsrail'in yıkım kararı aldığı işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulanan Han el-Ahmer'de gergin bekleyiş sürüyor.

Yaklaşık 190 Filistinli bedeviye ev sahipliği yapan ve çevre bölgelerden gelenlerle birlikte 170 öğrencinin eğitim gördüğü bir okulu da bünyesinde barından Han el-Ahmer bu sabah gergin bir güne uyandı.

İsrail güçleri, sabahın erken saatlerinde buldozerler eşliğinde Han el-Ahmer yakınına geldi.

Bölge halkının direnişine destek vermek için Han el-Ahmer'de nöbet tutan aktivistler, İsrail güçleri eşliğinde bölgeye gelen buldozerlerin geçişini engellemek için yolda oturma eylemi yaptı.

Oturma eylemi yapan aktivistlere sert müdahale

İsrail polisi, aralarında yabancıların da bulunduğu oturma eylemi yapan aktivistlere sert müdahale etti.

Buldozerlerin geçişini engellemeye çalışan eylemcileri darp eden İsrail polisi, bazı aktivistleri de yerlerde sürükledi, en az 4 aktivisti ise gözaltına aldı.

Yapılan sert müdahalenin ardından yolu iş makinelerine açan İsrail polisi, Han el-Ahmer'i tüm giriş ve çıkışlara kapattı.

Yerel yetkililer Han el-Ahmer'deki yerleşim yerlerinin yakına kadar ulaşan iş makinelerinin bölgede yıkıma hazırlık için yol çalışması yaptığını söyledi.

Çok sayıda İsrail gücünün çevrelediği Han el-Ahmer'de bölge sakinleri ile aktivistlerin gergin bekleyişi sürüyor.

"Onlar işgal gücü olduklarını kanıtlamaya çalışıyor"

Bölge halkına destek vermek amacıyla Han el-Ahmer'de bulunan Filistinli aktivist Muhammed Hatib, İsrail'in buradaki yerleşim yerini yıkmak ve bölge halkını zorla evlerinden çıkarmak istediğini belirtti.

Yıkıma direnmek için barışçıl yollarla eylemlerine devam edeceklerini vurgulayan Hatib, şunları söyledi:

"İsrail güçlerinin bu sabahki müdahalesi çok sertti ve 4 kişiyi gözaltına aldılar. Onlar bu yaptıkları ile işgal gücü olduklarını ve ne isterlerse onu yapabileceklerini kanıtlamaya çalışıyor. Onların bu davranışına karşı biz ise bedenlerimizle barışçıl şekilde direnişimize devam ediyoruz."

İsrail'in Han el-Ahmer'deki yıkım kararı

İsrail Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.

Hem uluslararası camiadan gelen tepkiler hem de Filistinlilerin direnişi nedeniyle İsrail güçleri yıkımı gerçekleştirememiş, İsrail mahkemesi de bölge sakinlerinin başvurusu üzerine yıkım kararını askıya almıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi 5 Eylül'de de Han el-Ahmer'deki yıkım kararına yapılan itirazı reddederek, bölgenin 7 gün içinde boşaltılmasına ve yıkımların başlatılmasına hükmetmişti.

İsrail makamları, geçen ay Han el-Ahmer bölgesinde yaşayan Filistinli bedevilere 1 Ekim'e kadar evlerini kendi elleriyle yıkma talebini içeren bir tebligat göndermişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İSRAİLHan El-AhmerDoğu Kudüs
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