Hamas'tan Ortadoğu Dörtlüsü'nün şartlarına red

GAZZE - Hamas, "Ortadoğu Dörtlüsü'nün şartlarına bağlı" herhangi bir hükümeti kabul etmeyeceğini açıkladı.



Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ortadoğu Dörtlüsü'nün şartlarına ve üzerinde mutabakata varılmayan siyasi bir programa bağlı" herhangi bir hükümeti tanımayacaklarını belirtti.



Böylesi bir hükümetin uzlaşıyla bir alakasının olmayacağını, bunun ancak "Fetih hükümeti" olabileceğini savunan Ebu Zuhri, böyle bir durumda uzlaşmanın bozulacağını ve bunun sonuçlarından da Fetih Hareketi'nin sorumlu olacağını ifade etti.



Filistin'de, Hamas ve Fetih arasında 7 yıl aradan sonra 23 Nisan 2014'te varılan milli mutabakat çerçevesinde, 2 Haziran’da Rami el-Hamdallah başkanlığında uzlaşı hükümeti kurulmuştu. Geçen hafta Fetih Hareketi'ne yakın kaynaklara dayandırılan haberlerde, Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin istifa edeceği ve Hamas'ın da aralarında olduğu gruplarla istişare içinde yeni hükümeti kurma görevinin tekrar Rami el-Hamdallah'a vereceği iddia edilmişti.



Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki de dün Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius'la düzenlediği basın toplantısında, kurulacak yeni hükümetin "Ortadoğu Dörtlüsü girişimine bağlı olacağını" dile getirmişti.



Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Rusya'nın yer aldığı Ortadoğu Dörtlüsü, "İsrail'in tanınması, onunla bütün uzlaşı anlaşmalarının yapılması" gibi konuları şart koşuyor.



