Hamas'tan Mısır ve Filistin hükümetine komplo iddiası

GAZZE



Gazze'deki Hamas hareketi Sözcüsü Salah el-Berdevil, Mısır'ın, Ramallah'taki Filistin yönetimiyle koordineli bir şekilde Hamas'a karşı tavır aldığını öne sürdü.



AA muhabirine konuşan Berdevil, "Mısır makamları, Gazze'deki Hamas hükümetini düşürmek için Filistin hükümetiyle koordineli bir kampanya yürütüyor. Ancak bu kampanyayla hem Filistin halkına hem de Gazze'ye zarar veriyor" dedi.



Berdevil, Hamas hükümetini düşürmeyi hedefleyen Batı Şeria'daki hükümetin, Hamas karşıtı bütün makamları harekete karşı kışkırttığını iddia etti.



Mısır'daki darbe yönetiminin, Hamas'ı, Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) bir parçası olarak gördüğü için cezalandırmaya çalıştığı görüşünü savunan Berdevil, "Mısır basını, mesleki ve ahlaki değerleri hiçe sayarak yaptığı yalan haberlerle Filistin ve Gazze'nin imajını karalamaya çalışıyor. Güvenlik alanında ise tünelleri yıkarak İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargonun daha da şiddetlenmesine neden oluyor" diye konuştu.



İsrail'in uyguladığı ambargo nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Berdevil, "Mısır'ın aklı selim insanlarına Gazze'ye karşı yürütülen bu provoke kampanyasına son verme" çağrısında bulundu.





AA