Hamas seçim önerisini kabul etmedi

GAZZE



Fetih Hareketi Devrim Konseyi Genel Sekreteri Emin Makbul, Hamas'ın seçimlerin yapılmasına yönelik yaptıkları öneriyi kabul etmediğini belirtti.



Makbul, Gazze'de Fetih ve Hamas heyetinin görüşmesinin ardından yayımladığı yazılı açıklamada, "Hamas, Fetih Hareketi'nin Filistinli gruplar arasındaki bölünmenin son bulması için seçimlerin yapılması önerisini kabul etmedi. Hamas tek başına seçimlerin yapılması yerine tüm dosyaların birlikte yürütülmesini istedi" ifadesini kullandı.



Hamas ile Fetih heyetinin daha önce 3 ay içinde seçimlerin yapılması ve milli mutabakat hükümeti kurulması konusunda anlaşıldığı hatırlatılan açıklamada, "Anlaşma tarihinin üzerinden 3 ay geçmesine rağmen ortada bir şey yok. Filistin halkı milli mutabakat dosyasına olan güvenini yitirdi" denildi.



Hamas Hareketi Sözcüsü Sami Ebu Zühri ise yayımladığı yazılı açıklamada, Hamas'ın milli mutabakat hükümeti kurulması konusunda tarafların imzaladığı anlaşmaya bağlı olduğunu vurgulayarak, "Fetih Hareketinin seçimlerin yapılmasını önerdiğini ancak mevcut zaman diliminde bunun mümkün olmadığını" iddia etti.



Açıklamada ayrıca, Fetih ve Hamas heyetleri arasındaki görüşmenin başarısızlıkla sonuçlandığı yönünde basında çıkan haberlerin doğru olmadığı kaydedildi.



Mısır'ın başkenti Kahire'de 14 Mayıs'ta bir araya gelen Hamas ve Fetih heyetleri, 3 ay içinde genel seçimlerin yapılması ve milli mutabakat hükümetinin kurulması konusunda anlaşmaya varmıştı.





AA