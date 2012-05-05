Hamas İsrail'i uyardı

ANKARA - El Arabiya'nın haberine göre Halil El Haya, açlık grevindekilere destek amacıyla Gazze'nin merkezinde kurulan dayanışma çadırında, İsrail'e ''açlık grevinin eğlence olmadığını anlamak zorunda olduğunu'' söyledi.



Hamas lideri, ''Bunun olması durumunda (Filistinlilerden birinin ölmesi) bizden hem umulanı hem de umulmayanı bekleyebilirsiniz'' dedi.

El Haya, Filistinlileri kurtarmak için kendilerinden ordularını hazır etmelerinin istendiğini, mücadele ve seferberlik için gerekçeleri bulunduğunu da belirtti.

İsrail cezaevlerindeki Filistinlilerden 1500'den fazlası açlık grevi yapıyor. Bunlardan ikisi; Bilal Diyab ve Tahir Halahla 66 gündür açlık grevinde.

İslami Cihad da açlık grevindekilerden birinin dahi ölmesi halinde İsrail'le ateşkese uymayacağını bildirdi.

İsrail cezaevlerindeki Filistinlilerin çoğu 17 Nisan'da, koşullarının iyileştirilesi, hücre uygulamasına son verilmesi ve süresiz tutukluluğun sona ermesi talepleriyle açlık grevine başlamıştı.

İsrail cezaevlerinde halen 4 bin 700 Filistinli tutuluyor.