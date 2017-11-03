Hamas içinde anlaşmazlık sinyalleri

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk'un, Refah Sınır Kapısı'nın Filistin Uzlaşı Hükümeti'ne teslim ediliş şekliyle ilgili açıklamaları, Hamas içinde "anlaşmazlıklar" olduğu yorumlarına yol açtı.

Ebu Merzuk'un sosyal medya hesabından yaptığı "Refah Sınır Kapısı'nın teslim ediliş şekli, üzerinde anlaşma yapmadığımız yakışıksız bir durumdu. Adaletten yoksun ve imzalanan anlaşmaya saygı gösterilmeyen herhangi bir anlaşma başarılı değildir." yönündeki açıklamalarını değerlendiren Filistinli analistler, Hamas içinde uzlaşı konusuna ilişkin tartışma ve fikir ayrılıklarına dikkati çekti.

Gazze'deki El-Ezher Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Muhaymar Ebu Sada, yaptığı açıklamada, Ebu Merzuk'un sözlerinin, "anlaşmanın uygulanması yönünde Hamas içindeki farklı görüşleri ifade etme" niteliğinde bir örnek olduğunu belirtti.

Ebu Sada, "Uzlaşma anlaşmasının uygulanma biçimi, Hamas'taki muhalefet seslerinin daha da güçlü görünmesini sağladı. Filistin yönetiminin Hamas'ın idari ya da güvenlik herhangi bir unsurunun bulunmaması şartıyla kapıları teslim almakta ısrar etmesi de söz konusu görüş farklılığının çoğalmasına sebep oldu." dedi.

"Muhalif sesler artabilir"

Anlaşmanın uygulanışıyla ilgili Hamas içinde önümüzdeki dönemde muhalif seslerin artabileceği öngörüsünde bulunan Ebu Sada, şunları kaydetti:

"Hamas, yolun sonunda taviz veremeyeceği, silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları, seçimler ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) gibi 'temel konuların' kendisini beklediğini biliyor. Bundan dolayı kolay kabul edilebilir dosyalarda esneklik göstermeyi istedi."

Hareket içinde söz konusu üç temel konuda farklı görüşlerin olacağını ve Hamas ile Fetih arasında sorun çıkmasının muhtemel göründüğünü söyleyen Ebu Sada, "Bu temel konular Hamas'ın geleceğinde çok önemli bir noktayı temsil eder. Hamas'ın bu konularda taviz veya esnekliğe müsaade edeceğini beklemiyorum." diye konuştu.

"Merzuk'un açıklamaları, görüş farklılığının bir yansıması"

Filistin'de yayımlanan El-Eyyam gazetesi yazarı siyasi analist Hani Habib de Hamas içinde uzlaşının uygulanışı konusunda çeşitli anlaşmazlıklar olduğunu belirtti.

Habib, "Hamas, diğer tüm gruplar gibi, içinde farklı görüşlerin bulunmasına imkân sağlıyor. Bu normal bir durum, hareket için tehlike oluşturmuyor. Ebu Merzuk'un açıklamaları, Hamas içindeki görüş farklılığının bir yansıması. Ancak tüm bunlara rağmen, kontrol ve karar mekanizması merkez kesimde. Uzlaşı maddelerinin uygulanması konusundaki görüş farklılıkları kontrol altına alındığı müddetçe kimseye bir zarar vermez." dedi.

"Fikir ayrılıkları uzlaşıyı etkilemez"

Siyasi analist ve yazar Hamza Ebu Şeneb ise Ebu Merzuk'un açıklamalarının Hamas içindeki anlaşmazlığı ortaya koyduğunu belirtirken, bu tür fikir ayrılıklarının, uzlaşının gidişatını etkilemeyeceğini savundu.

Ebu Şeneb, "Sınır kapılarını teslim işlemi protokol icabıydı. Uzlaşının özü ile ilgisi yok. Hamas, teslim işlemlerinde Kahire'de imzalanan anlaşmanın protokollerine uydu." değerlendirmesinde bulundu.